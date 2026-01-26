Babybio : ce lait infantile très populaire rappelé partout en France, les parents doivent vite vérifier leurs boîtes

Depuis quelques semaines, les rappels de laits pour nourrissons se succèdent, touchant déjà Nestlé, Lactalis puis Danone. Dernière marque en date, Babybio, très présente au rayon bio et souvent choisie par les parents en quête de produits plus naturels, voit l’un de ses laits phares faire l’objet d’un rappel national.

Depuis le 25 janvier 2026, le groupe français Vitagermine rappelle volontairement plusieurs lots de Babybio Optima 1er âge, un lait en poudre vendu partout en France. Officiellement, ce retrait vise un risque de présence potentielle de la toxine céréulide, sur fond d’alerte autour de la bactérie Bacillus cereus et d’environ 20.700 boîtes potentiellement en cause.

Rappel national de Babybio Optima 1er âge

Le groupe Vitagermine, propriétaire de Babybio, a annoncé le rappel de trois lots de son lait infantile Babybio Optima 1, dans un contexte de méfiance grandissante autour des laits en poudre. "Dans le contexte sectoriel actuel et suite à l'évolution récente des recommandations des autorités, nous avons procédé à de nouvelles investigations. Les résultats que nous venons de recevoir nous amènent à prendre la décision ce jour de retirer trois lots", a indiqué le groupe dans un communiqué, selon Notre Temps.

Sur la fiche officielle publiée sur RappelConso, les autorités évoquent de nouvelles recommandations liées à la présence potentielle de céréulide. Babybio ajoute : "En raison de nouvelles recommandations des autorités concernant la présence potentielle de céréulide, nous procédons au rappel volontaire de 2 lots d’OPTIMA 1er âge de la marque Babybio". Le groupe souligne que cette décision a été "prise par mesure de précaution".

Les trois lots de lait Babybio Optima 1 à vérifier

Trois lots seulement, tous de la formule Babybio Optima 1er âge, sont concernés, en boîtes de 800 g et 400 g distribuées dans la grande distribution, les magasins bio, les pharmacies et en ligne, sur toute la France. Pour vérifier vos placards, il faut repérer le code GTIN, le numéro de lot et la date sur la boîte, puis comparer avec ces références :

OPTIMA 1 800 g : GTIN 3288131580319, lot 894408, DDM 09/07/2027.

: GTIN 3288131580319, lot 894408, DDM 09/07/2027. OPTIMA 1 800 g : GTIN 3288131580319, lot 900035, DDM 12/08/2027.

: GTIN 3288131580319, lot 900035, DDM 12/08/2027. OPTIMA 1 400 g : GTIN 3288131590318, lot 900932, DLC 18/08/2027.

Ces lots ont été commercialisés entre septembre et janvier 2026, selon RappelConso. La marque affirme que ses laits restent "sûrs, certifiés bio et conformes à la réglementation" et précise : "Seul ce produit", le 1er âge Optima, "et ces numéros de lots sont concernés par ce rappel". Au total, ce rappel vise environ 20.700 boîtes de lait infantile en France.

Que faire si votre lait Babybio est rappelé ?

En cas de boîte concernée, RappelConso demande de "ne plus consommer" le lait, de le mettre de côté puis de "contacter le service consommateur" Babybio au 02 21 10 04 35, la procédure de rappel courant jusqu’au 25 mars 2026. Des vomissements, une diarrhée brutale ou une grande fatigue imposent de consulter rapidement un médecin ou le pédiatre.