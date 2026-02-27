Carrefour : ce bocal de haricots verts fait l’objet d’un rappel massif, vérifiez ce détail sur l’étiquette

Un bocal de haricots verts très courant, vendu dans tous les Carrefour de France, fait l’objet d’un rappel pour risque de morceaux de verre. Êtes-vous sûr que le vôtre est épargné ?

Un simple bocal de haricots verts posé au fond du placard peut cacher un danger inattendu. Un lot de haricots verts extra fins en bocal vendu sous la marque Carrefour EXTRA fait l’objet d’un rappel à l’échelle nationale, en raison d’un problème détecté après leur mise sur le marché, dans tous les magasins Carrefour de France.

Selon la fiche officielle publiée sur la plateforme gouvernementale RappelConso, ces bocaux de 720 ml ont été commercialisés du 29 novembre 2024 au 16 janvier 2026, dans la France entière. De nombreux foyers peuvent donc encore en avoir chez eux, sans le savoir, au milieu des conserves du quotidien. Un détail sur l’étiquette permet pourtant de trancher.

Quels haricots verts Carrefour sont rappelés dans toute la France ?

Le rappel concerne les haricots verts extra fins cueillis et rangés main Carrefour EXTRA, vendus en bocal de 720 ml et conservés à température ambiante. Le code-barres à vérifier est le GTIN 3270190153917, pour le lot G105 – LA03 MADAGASCAR, dont la date de durabilité minimale est fixée au 31/12/2027.

Pour savoir si votre bocal est concerné par ce rappel de haricots verts Carrefour, trois éléments doivent correspondre exactement :

le code GTIN 3270190153917 ;

la mention de lot G105 – LA03 MADAGASCAR ;

la date de durabilité minimale 31/12/2027.

Si l’un de ces points diffère, votre bocal n’entre pas dans le périmètre de ce rappel précis.

Morceaux de verre : quels sont les risques avec ces bocaux ?

Le motif de ce retrait est une suspicion de présence de morceaux de verre dans certains bocaux, classés parmi les corps étrangers inertes comme le verre ou le métal. En cas d’ingestion, ces fragments peuvent provoquer des coupures dans la bouche, la gorge ou le tube digestif, avec un risque de blessure parfois sérieux.

Une personne qui a consommé ces haricots verts et ressent une douleur en avalant, une gêne persistante dans la gorge, des saignements dans la bouche ou des douleurs abdominales doit demander un avis médical sans tarder. En cas de symptômes importants ou de malaise, il est recommandé d’appeler le 15, un centre antipoison ou le 112 pour une prise en charge en urgence.

Que faire avec votre bocal et comment se faire rembourser ?

Les autorités recommandent de ne plus consommer ces haricots verts, de ne pas ouvrir le bocal et de le rapporter au point de vente Carrefour où il sera remboursé, ou, si le retour est impossible, de le détruire. La procédure de rappel court jusqu’au samedi 25 avril 2026 ; pour toute question pratique, le service consommateurs est joignable au 0805 908 070, appel non surtaxé du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

Un rappel similaire a déjà visé en 2025 le même type de bocal Carrefour EXTRA, avec le lot M289 – LA03 MADAGASCAR (DDM 30/06/2027), vendu du 11 janvier 2024 au 3 janvier 2025, pour le même risque de verre. Cet historique rappelle l’intérêt de consulter régulièrement le site officiel RappelConso et de vérifier GTIN, lot et date dès qu’une nouvelle alerte concerne un produit que l’on a dans ses placards.