Bricolage : cette protection à moins de 3 € peut vous éviter un passage aux urgences ophtalmo cet hiver

Perçage d'une étagère avant Noël, petit coup de ponceuse sur une planche, taille rapide d'un arbuste sur le balcon : ces scènes anodines rythment souvent l'hiver. Un grain de poussière, un éclat de métal ou de bois, et la fête peut se terminer aux urgences ophtalmo. L'œil ne cicatrise pas comme la peau, et une simple projection peut laisser une gêne durable, voire une vraie blessure.

Bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire d'investir dans un équipement coûteux pour limiter ce risque. Une paire de lunettes de protection spéciale bricolage, vendue moins de 3 €, bloque poussières et éclats sans alourdir le budget des cadeaux. Reste une question : ces modèles premier prix tiennent-ils vraiment leur promesse de sécurité ?

Protéger ses yeux en bricolant sans exploser son budget

Perceuse, disqueuse, scie sauteuse ou simple sécateur projettent poussières, sciure et petits éclats à grande vitesse. En intérieur comme sur un balcon, la moindre particule peut irriter la cornée, provoquer une infection ou un impact plus sérieux. Quand on sait qu’une paire de lunettes de vue coûte cher, risquer ses yeux pour un trou dans un mur devient un calcul surprenant.

Les grandes enseignes comme Castorama, Leroy Merlin ou Mr.Bricolage rappellent d’ailleurs que la protection oculaire fait partie des équipements de base au même titre que les gants. Pour les petits travaux de saison, une surlunette transparente suffit à créer une barrière devant l’œil, à condition de couvrir bien le contour et de rester en place tout au long de l’intervention.

Lunettes de protection à moins de 3 € : ce que proposent les enseignes

Chez Castorama, une paire de lunettes de protection à 2,99 € illustre bien cette offre petit prix. Branches réglables de 90 à 110 mm pour s’adapter à la morphologie, poids plume d’environ 30 g, monture en nylon et verres en polycarbonate : l’idée est de rester confortable même sur une séance de ponçage prolongée. Conformes à la norme EN 166:2001, ces lunettes filtrent projections, petites particules et rayons UV, tout en pouvant se porter par-dessus des lunettes de vue. Le verre double face résistant aux rayures autorise des utilisations répétées, dans la limite des stocks et selon les magasins participants.

D’autres chaînes misent aussi sur ce créneau économique : chez Action, par exemple, une paire est affichée à 1,79 €, tandis que des modèles Safe signés Wolfcraft vendus chez Mr.Bricolage annoncent une conformité NF EN 166:2001 pour la maison et le jardin. Pour choisir un modèle simple et sûr, quelques repères suffisent :

mention claire de la norme EN 166:2001 ;

verres en polycarbonate avec traitement anti-rayures ;

branches réglables pour un bon maintien ;

pour un bon maintien ; forme enveloppante ou surlunette pour couvrir les côtés.

Bien utiliser ces lunettes de protection pour éviter les mauvaises surprises

Pour être vraiment utile, la protection commence avant le chantier : on enfile les lunettes avant de sortir la perceuse, et on les garde jusqu’au rangement des outils, même pour un "simple" trou dans un mur. Le verre doit épouser le contour des yeux sans jour en haut ou en bas, les branches se règlent pour que la monture ne glisse pas ni ne comprime les tempes. Côté entretien, un rinçage à l’eau tiède suivi d’un essuyage au chiffon doux suffit à enlever poussières et traces ; mieux vaut éviter les produits ménagers agressifs qui abîment le traitement anti-rayures, puis ranger la paire dans un étui ou une boîte, prête pour le prochain coup de perceuse.