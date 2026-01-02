Ce fromage à raclette vendu chez U est rappelé pour Listeria : vérifiez vite votre frigo aujourd'hui

En pleine saison des plats au fromage, un rappel produit vient troubler les soirées raclette. Un fromage à raclette vendu en grande distribution est visé par une alerte à la Listeria monocytogenes, avec une procédure nationale qui concerne tous les points de vente de l’enseigne.

L’alerte, diffusée le 29 décembre 2025, vise un produit fabriqué sur le site Entremont de Glomel, dans les Côtes-d’Armor, et commercialisé partout en France. La listériose reste une maladie rare, mais grave, ce qui a conduit à ce retrait volontaire du fabricant pour raison de sécurité. Une question se pose alors : votre barquette est-elle concernée ?

Rappel fromage à raclette U 3 poivres : les codes à contrôler

Le produit en cause est le Fromage pour raclette lait pasteurisé aromatisé 3 poivres 27 % MG U 300 g, vendu sous marque U au rayon fromagerie, en barquette de 300 g. Il porte le code-barres GTIN 3256220370981 et la marque de salubrité FR 22.061.015 CE, et a été distribué dans tous les Magasins U sur le territoire français.

Les lots concernés sont le lot 1560113-03, tous les lots dont le numéro commence par 156, ainsi qu’un lot portant l’horodatage 1152530902HHMM. La Date Limite de Consommation indiquée sur les barquettes rappelées est fixée au 13 janvier 2026, qui correspond aussi à la fin administrative de la procédure dans les magasins.

Pourquoi ce fromage à raclette est-il rappelé pour Listeria ?

Des contrôles ont mis en évidence une non-conformité microbiologique avec un risque de contamination par la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Cette infection d’origine alimentaire peut se déclarer tardivement, avec un délai d’incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines après la consommation.

Les premiers signes à surveiller sont une fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, parfois associés à des troubles digestifs. La bactérie supporte le froid du réfrigérateur et la cuisson ne suffit pas à éliminer complètement le danger, d’où une consigne très claire : ne pas consommer ce fromage, même fondu en raclette.

Que faire si vous avez ce fromage U à la maison ?

La consommation du produit doit cesser immédiatement, y compris si la barquette a déjà été entamée. Le rappel vise la totalité des lots identifiés. Il est demandé de ne pas jeter simplement le fromage, mais de le détruire ou de le rapporter en magasin pour retrait effectif du circuit, avec à la clé un remboursement intégral, généralement sans obligation de présenter le ticket de caisse.

En pratique, les autorités recommandent après ingestion une surveillance médicale prolongée de huit semaines, surtout pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures après avoir consommé ce fromage, il faut consulter rapidement un médecin en mentionnant ce rappel. Pour toute question complémentaire, le service client U est joignable au 09 69 36 69 36, et la plateforme publique Rappel Conso détaille cette alerte comme d’autres rappels récents de produits laitiers.