Ce geste de 10 secondes, plus puissant qu’un café, limite les dégâts silencieux de la position assise sur votre corps

Vous sentez vos épaules se nouer, vos yeux piquer et vos jambes s’alourdir après des heures devant l’écran ? En plein hiver, entre télétravail et journées au bureau, la tentation est grande de filer à la machine à café pour survivre au fameux coup de barre de l’après-midi. Le cerveau se réveille un peu, mais votre corps, lui, reste coincé.

En réalité, le problème ne vient pas seulement de la fatigue, mais de la position assise prolongée qui ralentit tout l’organisme. Une bonne nouvelle se glisse pourtant dans ce constat : un geste de 10 secondes, réalisable sans quitter votre chaise, peut effacer une partie des dégâts mécaniques de la sédentarité, avec des effets bien plus profonds qu’une simple gorgée d’expresso.

Position assise et sédentarité : quand le corps passe en mode ralenti

Le corps humain est fait pour marcher, se pencher, se redresser, pas pour rester immobile des journées entières. Assis trop longtemps, il entre dans une sorte de ralentissement biologique : la circulation sanguine devient paresseuse, le sang stagne dans les jambes, les muscles posturaux se figent et la fameuse lourdeur de fin de journée s’installe insidieusement.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) rappelle que plus de 37 % des adultes français passent plus de huit heures par jour assis. Selon l’organisme, "les effets sanitaires d’une sédentarité prolongée sont désormais bien documentés. Ils augmentent le risque de développer certaines maladies chroniques telles que le diabète de type 2, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, certaines pathologies respiratoires ou ostéoarticulaires, ainsi que certains cancers". Pas étonnant que la position assise soit parfois qualifiée de nouveau tabagisme.

Pause café contre geste de 10 secondes : qui gagne vraiment ?

Face au coup de mou de 14 ou 15 heures, le réflexe café est presque automatique. La caféine bloque les récepteurs de l’adénosine, la molécule associée à la sensation de fatigue, ce qui donne une impression d’éveil. Sauf que la colonne reste tassée, les hanches coincées, les épaules tendues et les tissus toujours mal oxygénés, tandis que nervosité et rythme cardiaque peuvent grimper.

À l’inverse, un simple étirement global de 10 secondes, aussi appelé pandiculation, agit comme un petit reset métabolique. En vous grandissant de tout votre long, vous décompressez la colonne vertébrale, ouvrez la cage thoracique, forcez une respiration plus ample et relancez la circulation. Les muscles mobilisés consomment du glucose présent dans le sang, ce qui aide à mieux réguler la glycémie après le repas, sans transpiration ni tenue de sport.

Le "cobra de bureau" : adopter le geste de 10 secondes au quotidien

Assis bien droit, pieds à plat au sol, entrelacez vos doigts, tournez les paumes vers le plafond et levez les bras au-dessus de la tête : ce cobra de bureau vous fait simplement vous grandir. Inspirez profondément, gardez la position une seconde, puis relâchez en expirant. Dix secondes suffisent, à répéter toutes les heures ou au minimum toutes les 90 minutes.

Les travaux de l’Anses montrent qu’ajouter quelques pas aide aussi : marcher cinq minutes toutes les trente minutes améliore glycémie, attention et humeur. "Ces effets bénéfiques sont observés lorsque la position assise est rompue régulièrement et dans l’idéal toutes les 30 minutes", résume Perrine Nadaud, de l’Anses.