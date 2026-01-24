Courbatures au ski : ces 3 réflexes à adopter avant de dévaler les pistes pour éviter une semaine gâchée

Vous arrivez en station, la neige est fraîche, le soleil tape et tout invite à filer vers le télésiège. Forfait dans la poche, skis tout juste fartés, vous enchaînez les descentes sans regarder l'heure. Le lendemain, plier les genoux devient une épreuve, les cuisses brûlent et chaque marche se fait en mode Robocop.

Pour beaucoup, ces courbatures du deuxième jour font presque partie du folklore des sports d'hiver. Elles écourtent pourtant les journées sur les pistes et transforment parfois le séjour en enchaînement de pauses au pied du chalet. Ce scénario n'a pourtant rien d'inévitable : trois réflexes simples peuvent changer la semaine, même sans préparation sportive en amont.

Pourquoi le premier jour de ski cogne si fort sur les muscles

Après des semaines passées assis derrière un bureau, le corps se retrouve traité comme celui d'un athlète. Le ski alpin sollicite surtout les quadriceps, à l'avant des cuisses, en contraction dite excentrique : à chaque virage, ces muscles freinent la descente du corps. Ils subissent des micro-lésions qui, en cicatrisant entre 24 et 72 heures plus tard, provoquent inflammation et douleurs.

L'altitude ajoute une couche : l'air contient un peu moins d'oxygène, la fameuse hypoxie, donc la fatigue arrive plus vite. Le froid et le poids du matériel raidissent encore jambes et dos. Quand la première journée ressemble à un marathon de six heures sans vraie pause, les muscles se saturent de déchets métaboliques et le syndrome du deuxième jour se prépare déjà.

Trois réflexes à adopter dès demain pour éviter les courbatures au ski

Les médecins du sport ne promettent pas de miracle, mais insistent sur un trio gagnant, facile à appliquer dès l'arrivée en station. L'idée n'est pas de tout révolutionner, juste de démarrer plus intelligemment.

Échauffement dynamique : 5 à 10 minutes de ronds de chevilles, genoux et bassin, plus quelques squats lents pour réveiller les articulations.

: 5 à 10 minutes de ronds de chevilles, genoux et bassin, plus quelques squats lents pour réveiller les articulations. Montée progressive : commencer par deux ou trois pistes vertes ou bleues, le temps de retrouver équilibre, appuis et confiance avant les noires.

: commencer par deux ou trois pistes vertes ou bleues, le temps de retrouver équilibre, appuis et confiance avant les noires. Fractionner l'effort : viser par exemple 45 minutes de descente puis 10 minutes de pause, avec eau et petite collation.

Pris ensemble, ces gestes forment une vraie stratégie de vacances. On perd peut être vingt minutes le premier matin, mais on gagne des journées entières avec des cuisses qui répondent. L'échauffement prépare la mécanique, les pistes faciles réveillent la proprioception et le fait de fractionner l'effort évite ce mur où chaque virage devient une punition.

Écouter les signaux du corps pour garder des vacances sans douleurs

Le corps prévient bien avant la blessure. Une chaleur diffuse dans les cuisses reste normale, une brûlure qui ne disparaît pas à l'arrêt beaucoup moins. Tremblements dans les jambes, genou qui pique de façon aiguë, fautes de carres inhabituelles ou impression de subir le terrain indiquent qu'il est temps de déchausser, sans attendre la dernière descente de fin d'après midi.

De retour au chalet, quelques étirements très doux au chaud, sans forcer, et une bonne hydratation aident les muscles à récupérer. Marcher un peu dans la station, surélever les jambes quelques minutes, prépare aussi le lendemain. Avec ces réflexes, les vacances ressemblent davantage à une glisse fluide qu'à une suite de réveils douloureux.