Diarrhée, vomissements, fièvre : ces lardons vendus chez Grand Frais rappelés partout en France à vérifier dans le frigo

Un paquet de lardons dans le frigo, une quiche en préparation... et une alerte sanitaire qui tombe. Des barquettes de lardons vendues en France viennent d'être retirées des rayons à cause d'un risque de contamination par la salmonelle. En cas de consommation, des troubles digestifs avec fièvre peuvent apparaître, parfois de façon brutale.

Le site gouvernemental Rappel Conso signale un rappel national visant des lardons paysans de la marque Fresh, distribués par la société André Bazin et écoulés dans plusieurs enseignes, dont Grand Frais. L'alerte concerne des achats effectués entre le 14 et le 19 janvier 2026 au rayon libre-service, partout dans l'Hexagone. La question inquiète désormais de nombreux foyers : ces lardons sont-ils ceux que vous avez achetés ?

Rappel de lardons Grand Frais : quels risques de salmonellose ?

Les analyses ont mis en évidence la présence possible de salmonelles dans ces lardons. Ces bactéries provoquent une salmonellose, décrite comme une infection alimentaire parfois sévère, surtout chez les personnes fragiles. Elle se manifeste "par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d'apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6 heures à 72 heures après la consommation des produits contaminés", explique la radio RMC.

Tous les consommateurs peuvent être touchés, mais certains profils restent particulièrement exposés. "Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées", indique le site gouvernemental Rappel Conso. Chez ces publics, l'infection peut nécessiter une prise en charge médicale plus rapide pour éviter des complications.

Quels lardons Fresh vendus chez Grand Frais sont rappelés ?

Le rappel vise une seule référence bien précise : des barquettes plastiques transparentes de 150 g de lardons paysans de la marque Fresh, distribuées par André Bazin. Les produits portent le lot n° 770948, avec une date limite de consommation fixée au 9 février 2026 et le code GTIN 3240650103080. Ils ont été vendus au rayon libre-service entre le 14 et le 19 janvier 2026 dans les magasins Grand Frais, Fresh et Mon-Marché Le Magasin, sur l'ensemble du territoire.

Les autorités recommandent de ne plus consommer ces barquettes, même si elles semblent en bon état. Les clients peuvent les rapporter en magasin pour obtenir un remboursement, ou les détruire chez eux. Au-delà de cet épisode, ces lardons restent une charcuterie riche en graisses et en sel, à intégrer avec modération dans une alimentation équilibrée.

Diarrhées, vomissements, fièvre : que faire si vous avez mangé ces lardons ?

Les symptômes de salmonellose apparaissent en général entre 6 et 72 heures après la consommation d'un produit contaminé. En cas de troubles évoquant cette infection, une consultation médicale est conseillée, en signalant la prise de ces lardons. Les signes les plus fréquents sont :

Diarrhées

Vomissements

Fièvre

Maux de tête

Si vous avez mangé ces lardons sans présenter de symptômes dans les sept jours qui suivent, il n'est pas nécessaire de consulter, précise la fiche de rappel. En revanche, une attention particulière s'impose pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Toutes les informations pratiques restent accessibles sur le site rappel.conso.gouv.fr.