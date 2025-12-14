En décembre, cette plante de Noël qu’on achète partout peut être dangereuse pour vos enfants et vos animaux

Sur les étals des fleuristes, dans les jardineries ou au rayon déco des supermarchés, sa silhouette rouge feu revient chaque année. Le poinsettia, ou Étoile de Noël, est devenu la plante fétiche de décembre, au point que près de 8 millions de pots se vendent chaque année en France. Centre de table, cadeau pour les grands-parents, touche colorée près du sapin : difficile d’échapper à cette star des fêtes.

Derrière cette image chaleureuse se cache pourtant une réalité moins connue. Originaire du Mexique et membre de la famille des Euphorbiacées, le poinsettia produit une sève laiteuse qui n’est pas anodine pour les petites mains curieuses ni pour les museaux des animaux de compagnie. Mieux vaut connaître son revers avant de la poser au milieu du salon.

Poinsettia toxique : la star de Noël qui s’invite partout

Si le poinsettia s’est imposé comme la plante de Noël par excellence, ce n’est pas un hasard. Ses bractées rouges, roses ou crème encadrent de petites fleurs jaunes et rappellent aussitôt l’ambiance des soirées d’hiver. Importée du Mexique, cette plante en pot a progressivement pris le statut de "plante de Noël" en Europe, symbole de convivialité et de prospérité, idéale pour offrir sans trop se ruiner.

Botaniquement, l’Étoile de Noël appartient aux Euphorbiacées. Quand une feuille ou une tige casse, une sève blanche, un latex, s’écoule. Ce liquide renferme des substances irritantes, notamment des diterpènes et des composés phénoliques. Chez l’adulte, le contact provoque le plus souvent de simples rougeurs passagères. Chez les enfants et les animaux, cette plante de Noël toxique peut toutefois déclencher des réactions plus marquées, même si les cas vraiment graves restent rares.

Enfants et animaux : quand le poinsettia devient vraiment toxique

Pour un tout-petit, ces grandes feuilles rouges sont presque un jouet. S’il en arrache un morceau, le porte à la bouche ou touche la sève avant de se frotter les yeux, les ennuis commencent. L’ingestion de bractées ou de sève peut entraîner maux de ventre, nausées, vomissements, irritations de la bouche et de la gorge. Sur la peau sensible, quelques gouttes suffisent parfois à déclencher rougeurs, démangeaisons ou petite inflammation. Dans la majorité des cas, les symptômes restent limités, à condition de rincer rapidement à l’eau et au savon et de surveiller l’enfant.

Pour les animaux de compagnie, le risque vient surtout de l’habitude de mordiller les plantes. Chiens et chats peuvent présenter salivation excessive, vomissements, diarrhée, parfois abattement après avoir mâchonné plusieurs feuilles. Les rongeurs comme lapins, cochons d’Inde ou hamsters, au système digestif fragile, réagissent souvent plus vivement. Quand la maison est en pleine effervescence, qu’un pot tombe ou qu’un animal reste seul avec la plante, l’accident passe vite inaperçu. D’où l’intérêt de repérer tout changement de comportement après un contact possible avec ce poinsettia toxique.

Comment profiter du poinsettia sans danger chez soi

Bonne nouvelle : il n’est pas obligatoire de bannir cette plante décorative de Noël. L’idée est plutôt de la gérer comme un objet fragile. La placer en hauteur, sur un buffet ou un rebord inaccessible, limite déjà beaucoup les risques pour les enfants et pour les chiens. On choisit un support stable, éloigné du passage et des zones de jeu. Lors de l’arrosage ou du rempotage, enfiler des gants, éviter de casser les tiges et essuyer aussitôt toute goutte de sève sur le pot ou le sol restent de bons réflexes.

En cas d’incident, quelques gestes simples peuvent faire la différence :

Contact avec la peau : rincer longuement à l’eau tiède savonneuse, puis sécher sans frotter.

Projection dans l’œil : rincer sous un filet d’eau claire plusieurs minutes et surveiller la vision.

Ingestion chez l’enfant : retirer les morceaux de plante de la bouche, proposer de l’eau, observer l’apparition de maux de ventre, vomissements ou fatigue inhabituelle et demander un avis médical si les signes persistent.

Ingestion chez l’animal : retirer le pot de son environnement, lui proposer de l’eau, contacter un vétérinaire ou un centre antipoison vétérinaire en cas de vomissements répétés, diarrhée ou grande apathie.

Pour les foyers avec bébés ou animaux très curieux, des alternatives existent : cactus de Noël, amaryllis, jacinthes, succulentes, mais aussi centres de table en bois, bougies ou décos en papier, qui gardent tout l’esprit des fêtes sans exposer les plus fragiles.