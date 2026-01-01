Faim toute la journée quand il fait froid ? Ce féculent d’hiver oublié stoppe les fringales longtemps

Chaque hiver, le scénario se répète : petit déjeuner avalé, et à 10 h déjà, l’envie de biscuit se fait sentir. Vous avez peut‑être testé les graines à la mode, présentées comme magiques pour couper la faim, sans résultat durable. Et si, pour vraiment éviter les fringales en hiver, la clé se cachait dans un féculent tout simple, bien plus malin qu’un pudding de chia ?

Le froid augmente les besoins énergétiques et le corps réclame des repas plus denses. Quand l’assiette se résume à des sucres rapides ou à des féculents trop raffinés, la glycémie grimpe puis chute, déclenchant ces fameux petits creux. Or il n’est pas nécessaire de manger plus, mais plutôt de miser sur un aliment d’hiver oublié, capable de tenir au corps longtemps. Intrigant, non ?

Pourquoi les petits creux s’enchaînent quand il fait froid

Entre journées plus sédentaires, fatigue et envie de réconfort, l’hiver réunit toutes les conditions pour multiplier les grignotages. Des repas pauvres en fibres et en protéines, centrés sur le pain blanc ou les pâtes très raffinées, entretiennent les montagnes russes de sucre sanguin et donc la sensation de faim précoce. Les signaux émotionnels se mêlent aussi à la vraie faim, ce qui complique tout.

Les spécialistes de la nutrition rappellent qu’un repas qui cale vraiment combine fibres alimentaires, glucides complexes, un peu de protéines et de bons gras. Légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, avoine, fruits à coque ou yaourt riche en protéines ralentissent la digestion et prolongent la satiété. "La bonne nouvelle ? Aucun de ces aliments n'est sophistiqué ; ils sont tous facilement disponibles dans votre supermarché local", explique Nicole Avena, neuroscientifique spécialisée dans la dépendance au sucre, dans un article relayé par Marie Claire.

La châtaigne, féculent d’enfance qui cale vraiment l’appétit

Dans cette famille d’aliments rassasiants, la châtaigne coche presque toutes les cases. Fruit du châtaignier, naturellement sans gluten, elle apporte une belle dose de glucides complexes qui libèrent l’énergie progressivement, ainsi que des fibres, du potassium, du magnésium et des vitamines du groupe B. Résultat : un féculent d’hiver nourrissant, qui tient mieux au corps qu’un simple morceau de baguette ou un gâteau sec.

Les graines de chia, elles, sont riches en fibres et forment un gel qui ralentit un peu la vidange gastrique, mais leur portion habituelle reste modeste et l’effet coupe-faim limité. Les chercheurs rappellent d’ailleurs qu’aucun aliment isolé n’efface à lui seul une envie de grignoter. L’intérêt de la châtaigne, c’est justement d’apporter, au sein d’un repas complet, volume, douceur et énergie durable dans une soupe, une purée ou un plat mijoté.

Des idées simples pour des repas d’hiver rassasiants à la châtaigne

En pratique, la châtaigne s’intègre facilement aux recettes du quotidien. Quelques exemples parlants :

Velouté de courge et châtaignes mixées, pour remplacer la crème fraîche.

Poêlée de lentilles avec carottes, oignons et éclats de châtaignes pour un plat complet.

Porridge d’avoine du matin, agrémenté de morceaux de châtaignes cuites et d’un peu de noix.

Côté encas, quelques châtaignes grillées avec un fruit ou un yaourt grec nature offrent une collation à la fois réconfortante et structurée. "Les protéines du yaourt grec sont complètes et réputées pour leur capacité à nous rassasier longtemps et à prévenir les excès de sucre le soir", précise Nicole Avena. Associée à des fibres et à des glucides lents, la châtaigne aide alors à traverser l’après-midi sans ouvrir la boîte de biscuits, tout simplement en réchauffant l’assiette autant que l’appétit.