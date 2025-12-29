Lendemain de fête : ce fruit est le seul à manger pour aider votre foie à effacer les excès rapidement

Après un réveillon chargé en plats riches et en verres qui s’enchaînent, le réveil pique un peu : bouche sèche, ventre lourd, fatigue qui colle. Beaucoup cherchent alors une solution express pour alléger cette fameuse "gueule de bois digestive", sans avoir l’impression de repartir pour un nouveau marathon alimentaire. Un simple fruit peut déjà changer la donne.

Les diététiciens citent souvent le citron comme réflexe du lendemain de fête. Fruit léger, très riche en vitamine C et en antioxydants, il soutient le foie mis à rude épreuve par l’alcool et les graisses, tout en aidant la digestion. Certains l’érigent en "super-aliment" détox, d’autres rappellent qu’il ne fait pas de miracle. Ce qui ne l’empêche pas d’être très utile.

Pourquoi le citron aide vraiment après un lendemain de fête

Ce petit agrume apporte avant tout de l’eau, dont il est composé en grande majorité, et un "boost" de vitamine C. Le citron favorise la production d’enzymes qui participent à l’élimination des toxines et soutiennent le système immunitaire quand l’organisme a été mis à mal par un repas trop copieux. Il stimule aussi la production de bile, ce qui facilite la digestion des graisses.

Autre atout souvent mis en avant : bien qu’acide en bouche, le citron a un effet alcalinisant après métabolisation et contribue à équilibrer le pH de l’organisme. Résultat, les sensations de lourdeur et de ballonnements diminuent souvent en quelques heures. Les spécialistes rappellent tout de même qu’un verre de citronnade ne "gommera" pas un excès, mais qu’il peut accompagner le retour à un rythme alimentaire plus doux.

Comment consommer le citron pour éliminer les excès

Au réveil, beaucoup adoptent l’eau tiède citronnée : le jus d’un demi-citron dilué dans un grand verre d’eau tempérée, bu à jeun. Cette boisson réhydrate, lance doucement le transit et aide le foie et la vésicule biliaire à reprendre leur travail, comme le conseille la diététicienne-nutritionniste Marie Cornec. Elle rappelle d’ailleurs dans une interview à Ouest-France : "La base, c’est de respecter les trois repas fondamentaux".

Pour le reste de la journée, Marie Cornec suggère d’alléger sans se priver. Elle prévient : "Il est préférable d’éviter les laitages dans les premiers jours qui suivent les fêtes" et insiste aussi sur les protéines : "La viande rouge est à éviter". Elle recommande de privilégier fruits frais, légumes et féculents complets, tout en gardant quelques repères simples.

Petit-déjeuner : fruits frais et purées végétales, sans produits laitiers.

Déjeuner et dîner : poisson, volaille, viandes blanches ou plat végétarien, avec beaucoup de légumes et du riz complet.

Collation : fruits oléagineux ou smoothie 60 % fruits / 40 % légumes, avec cette limite rappelée par Marie Cornec : "Pas plus de 15 fruits oléagineux par jour".

Citron le lendemain de fête : limites et précautions

Le citron reste acide : ses boissons peuvent fragiliser l’émail, d’où l’intérêt de les boire avec une paille puis de se rincer la bouche avant le brossage. Les personnes sujettes aux reflux ou aux ulcères devraient demander conseil à un médecin et éviter les "cures" intensives, surtout sur un système digestif déjà fatigué.