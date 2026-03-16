Mal de dos au réveil : ce réglage méconnu de votre écran d’ordinateur abîme vos lombaires sans que vous le sachiez

Vous avez mal au dos malgré un bon matelas et un âge encore raisonnable ? Au bureau comme en télétravail, un détail oublié de votre écran pourrait tout changer.

Vous vous levez avec les lombaires en feu, vous accusez ce matelas pourtant récent et, en soupirant, vous répétez comme beaucoup de monde : « C’est l’âge, c’est normal d’avoir mal. » On change de lit, on investit dans un surmatelas, parfois sans vrai soulagement. Pendant ce temps, le véritable déclencheur travaille ailleurs, jour après jour.

Ces douleurs commencent souvent en douceur : raideur au réveil, dos fatigué en fin de journée, gêne pour se pencher. Des études montrent que près de 80 % des adultes souffriront de maux de dos, et que 60 % des lombalgies chroniques ont débuté par de petites douleurs diffuses. Et si la façon dont vous travaillez devant un écran comptait bien plus que votre literie ou votre âge ?

Mal de dos au bureau : quand ce n’est ni le matelas ni l’âge qui trinquent

Environ 85 % des douleurs dorsales sont dites non spécifiques : aucune lésion grave évidente, mais un dos qui proteste. En France, les maux de dos représentent la 2e cause d’arrêt de travail selon l’Assurance Maladie, tandis que 34 % des Français jugent leur douleur « normale » et n’en parlent pas au médecin. Se résigner à l’âge ou accuser seulement le lit fait perdre un temps précieux.

Dans la majorité des cas, la douleur vient surtout d’habitudes mécaniques usantes : station assise prolongée, sédentarité, poste mal réglé. Le témoignage de Camille, 42 ans, illustre ce glissement discret vers la douleur installée : « J’ai commencé par ressentir une petite douleur le soir, après mes journées au bureau. Puis un matin, impossible de me baisser pour mettre mes chaussettes. J’ai vu mon médecin, et après examen, il m’a expliqué que cela faisait des mois que mon dos envoyait des signaux. Aujourd’hui, je fais de la kinésithérapie et j’ai adapté ma posture de travail. J’aurais dû agir plus tôt. », raconte Camille, 42 ans, à Medadom.

Écran trop bas, ordinateur portable : le détail ergonomique qui casse le dos

Au cœur du mal de dos écran ordinateur, on retrouve souvent le « syndrome du regard plongeant ». La tête pèse environ 5 kilos quand elle reste alignée. Dès qu’elle bascule vers l’avant pour regarder un écran trop bas, la charge sur les vertèbres cervicales peut grimper jusqu’à 27 kilos, soit le poids d’un enfant de huit ans posé sur votre nuque. Les muscles trapèzes se crispent, les épaules s’enroulent, le dos prend une forme de carapace.

L’ordinateur portable posé à plat reste le pire ennemi en usage sédentaire. Soit le clavier est confortable mais l’écran trop bas, soit l’écran est relevé et les bras tendus. Le corps choisit souvent la nuque qui se plie. Pour limiter ce scénario, une règle simple aide : vos yeux doivent rencontrer le tiers supérieur de votre écran quand vous regardez droit devant. Si votre menton tombe vers la poitrine, l’écran trop bas est probablement en cause.

Régler son écran d’ordinateur et bouger plus : les réflexes qui soulagent vraiment

Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire d’acheter un bureau high-tech pour soulager son dos. Des rames de papier, des vieux dictionnaires ou une boîte solide suffisent à surélever l’écran à la bonne hauteur, en particulier avec un ordinateur portable. Ajoutez un clavier et une souris externes pour garder les avant-bras posés sur la table, épaules relâchées. Pensez aussi au « fil invisible » qui tire le sommet du crâne vers le plafond et aux omoplates qui « glissent dans les poches arrière du pantalon » : deux images qui redressent sans raideur.

Le dos aime le mouvement régulier. Idéalement, levez-vous au moins toutes les heures pour faire quelques pas, regarder au loin et laisser vos disques intervertébraux se réhydrater. Si la douleur dure plus de quatre à six semaines, ou s’accompagne de signes préoccupants, un avis médical s’impose. Attention en particulier à :

douleur qui réveille la nuit,

engourdissements ou picotements dans une jambe ou un bras,

faiblesse musculaire,

perte de contrôle urinaire ou intestinal.