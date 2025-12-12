Mal de dos : ce micro-mouvement de 10 secondes conseillé par les kinés peut tout changer en quelques jours

Le réveil sonne, le froid pique, vous vous redressez... et ce fichu tiraillement dans le bas du dos revient encore. L’hiver accentue souvent ces gênes : nuits plus longues, journées assises devant l’ordinateur, stress qui se loge dans les lombaires. On sort la bouillotte, on s’allonge, on attend que ça passe. Pourtant, un autre réflexe beaucoup plus simple commence à faire parler de lui chez les kinés.

Il s’agit d’un mouvement de 10 secondes pour soulager le dos, un micro-étirement issu du yoga du dos et largement repris par les kinésithérapeutes : la combinaison de la posture de l'enfant et d’un léger étirement du psoas. Dix secondes, pas plus, à glisser le matin ou le soir sur un tapis dans le salon. Certains disent avoir senti une vraie différence en quelques jours seulement…

Pourquoi votre dos réclame du mouvement, surtout en hiver

Dans le froid, les muscles se contractent et la colonne supporte mal le passage brutal du lit au bureau. La douleur lombaire toucherait près d’un Français sur deux, surtout en hiver, et l’Organisation mondiale de la santé anticipe d’ici 2025 près de 850 millions de personnes concernées par la lombalgie dans le monde. On a longtemps conseillé le repos complet. Pourtant l’Assurance Maladie rappelait : "Le bon traitement, c’est le mouvement !", dans une campagne dédiée au mal de dos.

Les kinés observent chaque jour ce même cercle vicieux : plus le dos fait mal, plus on a peur de bouger, plus la raideur s’installe. L’étude pilote australienne Motum a justement misé sur des gestes inspirés des bébés, comme ramper ou rouler, pour redonner confiance aux patients. "les douleurs lombaires ne font pas de discrimination. Elles touchent des personnes de tous âges et de tous horizons. Mais la réaction commune est la même : les gens commencent à éviter certains mouvements par crainte d'aggraver leur état", a expliqué Alice Farmer, principale auteure de l’étude, citée par Femme Actuelle.

Le mouvement de 10 secondes pour soulager le dos, pas à pas

Pour un geste express, les kinés plébiscitent un dérivé très simple de la posture de l'enfant. Elle se pratique sans matériel, en tenue confortable, même dans un petit salon. L’idée est de créer une courte pause de décompression pour la colonne, sans forcer. Voici la version 10 secondes à tester chaque jour :

Mettez-vous à genoux, puis asseyez-vous sur vos talons.

Penchez doucement le buste vers l’avant et posez le front au sol.

Tendez les bras devant vous ou laissez-les le long du corps.

Respirez profondément et restez dans la position pendant dix secondes.

Pour cibler le muscle psoas, souvent raccourci par la position assise, placez un genou au sol, l’autre pied devant, genou fléchi à 90°. Le dos reste droit, le bassin avance très légèrement jusqu’à ce que vous sentiez un étirement à l’avant de la hanche. Maintenez 10 secondes de chaque côté au début, puis allongez progressivement vers les 30 ou 40 secondes recommandées en cabinet. L’étirement doit rester confortable : si la douleur apparaît, vous relâchez aussitôt.

En quelques jours, des effets concrets sur les douleurs lombaires

Ces micro-étirements agissent à plusieurs niveaux. En se repliant vers l’avant, la colonne se décompresse doucement, la pression sur les disques intervertébraux diminue et la circulation sanguine augmente dans le bas du dos. Beaucoup décrivent une respiration plus ample et un mental qui se calme. Les chercheurs australiens ont observé, avec le programme Motum, une baisse de la peur du mouvement et de la douleur chez les participants, même pour des lombalgies installées depuis longtemps.

Pour sentir un changement, l’important reste la répétition : 10 secondes de posture de l’enfant et de psoas matin et soir, pendant une semaine, suffisent à rendre le dos plus souple. Si la douleur persiste ou irradie dans une jambe, un avis médical s’impose avant de continuer.