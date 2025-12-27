Ne vous pesez pas avant d’avoir lu ça : ces vraies astuces de nutritionnistes pour ne pas grossir après les fêtes

Les repas de Noël qui s’éternisent, les verres qui s’enchaînent, la bûche qu’on reprend "pour faire plaisir"... Au lendemain des fêtes de fin d'année, beaucoup redoutent le verdict de la balance et cherchent comment ne pas grossir après les fêtes. Les nutritionnistes, eux, ne parlent ni de punition ni de miracle. Ils misent sur quelques réflexes très concrets.

Selon le Baromètre de Santé publique France publié en avril 2025, en 2021, seulement 19 % des hommes et 25 % des femmes de 18 à 85 ans atteignaient les recommandations en fruits et légumes. Après les excès, les spécialistes parlent surtout d’alimentation simple, hydratante et rassasiante, sans régime choc ni promesse de détox spectaculaire.

Alimentation post-fêtes : ce que font les nutritionnistes

Après une succession de repas riches, les nutritionnistes conseillent de revenir à des plats plus légers mais complets. Ils recommandent de mettre l’accent sur les légumes frais, les potages, soupes ou bouillons maison, associés à des protéines maigres comme le poulet, le poisson ou les œufs et à des féculents complets comme le quinoa, le riz complet ou la patate douce.

Pour manger plus de légumes sans passer des heures en cuisine, Monique Lasry rappelle une règle simple : "Il faut d'abord se faciliter la vie, pas se compliquer les repas", souligne Monique Lasry, diététicienne-nutritionniste citée par Notre Temps. Légumes faciles à préparer, surgelés ou en conserve, peuvent être utilisés en soupes maison épaissies avec pois chiches, lentilles ou patates douces, sans crème. "C’est une option particulièrement intéressante pour les personnes vegan ou intolérantes au lactose", explique Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste citée par Doctissimo.

Hydratation, fausse détox et petits gestes qui comptent

Après les repas copieux, l’un des premiers réflexes conseillés est de bien s’hydrater. Boire de l’eau en quantité suffisante aide l’organisme à éliminer les excès, tout comme les tisanes à base de fenouil ou de pissenlit. Les nutritionnistes suggèrent aussi l’eau tiède avec citron le matin ou des infusions de plantes, plutôt que des cures strictes ou des jeûnes complets.

Pour ne pas entretenir la sensation de lourdeur, les spécialistes invitent à éviter les boissons sucrées et gazeuses et à avancer par petits pas plutôt que tout changer d’un coup. Trois repères faciles peuvent guider les journées qui suivent les fêtes :

Remplir régulièrement sa carafe d’eau.

Prévoir une tisane drainante après un repas tardif.

Limiter les sodas et autres boissons sucrées quelques jours.

Bouger, dormir et lâcher la culpabilité

Pour aider le corps à se remettre, les experts recommandent de reprendre une activité physique adaptée. Une marche rapide de 30 minutes par jour, une balade en plein air ou un peu de yoga doux suffisent à relancer la circulation. Retrouver un rythme de sommeil régulier aide aussi à mieux gérer l’appétit, en agissant sur les hormones comme la leptine et la ghréline.

Les nutritionnistes suggèrent enfin de réduire les aliments ultra-transformés très gras ou sucrés et d’adopter une attitude bienveillante envers soi. Pas de régimes drastiques pour "compenser", mais des habitudes saines réinstallées peu à peu. "Il n'y a pas de mauvaise façon de manger des légumes, du moment qu'on en mange régulièrement", conclut Monique Lasry.