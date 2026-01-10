On pensait que seuls les médicaments protégeaient l’immunité… ce remède naturel des abeilles revient en force cet hiver

Chaque hiver en France, la scène se répète : boîtes de comprimés sur la table, sirop pour la toux sur le chevet, ordonnance coincée sur le frigo. Longtemps, on a cru que seuls ces médicaments pouvaient vraiment nous aider à passer janvier sans trop de dégâts, surtout face aux virus qui s'invitent partout.

Un remède pourtant très ancien refait discrètement surface : la propolis, résine travaillée par les abeilles, revient dans les conversations santé comme dans les pharmacies familiales. Peut-elle vraiment épauler les traitements classiques et soutenir le système immunitaire au coeur de l'hiver, là où l'on imaginait que seule la chimie avait son mot à dire ?

Quand les médicaments semblaient avoir le monopole de l'immunité

Pendant des décennies, le réflexe a été simple : au moindre frisson, direction la pharmacie. Antalgiques pour la fièvre, pastilles pour les maux de gorge, parfois antibiotiques alors qu'ils n'agissent pas sur les virus. Beaucoup de patients ont fini par parler de sentiment de "sur-médicalisation", surtout face aux effets secondaires et à la résistance aux antibiotiques.

Dans ce contexte, l'idée qu'un produit de ruche puisse soutenir l'immunité paraissait presque anecdotique. Pourtant, à mesure que les Français cherchent des solutions plus douces pour les infections hivernales légères, un nom revient avec insistance : la propolis, longtemps cantonnée aux remèdes de grand-mère, désormais étudiée de près par la recherche.

Propolis immunité : le bouclier discret des abeilles

Concrètement, la propolis est une résine végétale que les abeilles récoltent sur les bourgeons et l'écorce des arbres, avant de la mélanger à leur cire et à leurs sécrétions. Dans la ruche, elle sert de barrière contre bactéries, virus et champignons, au point que certains apiculteurs la décrivent comme une petite "pharmacie naturelle" pour la colonie.

Sa composition explique son intérêt pour la santé : plus de 300 composés identifiés, avec des flavonoïdes, des acides phénoliques, des huiles essentielles, des vitamines et minéraux. Ces éléments donnent à la propolis des propriétés antimicrobiennes, antivirales, antifongiques, mais aussi anti-inflammatoires et antioxydantes, particulièrement recherchées face aux rhumes, toux ou angines virales de l'hiver.

Comment intégrer la propolis sans renoncer aux traitements utiles

Loin de remplacer un traitement prescrit, la propolis s'utilise surtout comme soutien quotidien. On la trouve en extrait liquide, gélules dosées autour de 500 mg, sprays buccaux ou gommes à mâcher. Pour s'y retrouver, on peut par exemple utiliser :

un extrait liquide, 10 à 20 gouttes une à deux fois par jour en cure courte pendant la période froide ;

un spray à base de propolis pour la gorge dès les premiers picotements ;

des pastilles ou gommes pour un usage ponctuel dans la journée.

Reste une règle majeure : naturel ne veut pas dire sans risques. Les personnes allergiques aux produits de la ruche, les asthmatiques, les femmes enceintes ou allaitantes et les jeunes enfants doivent demander conseil avant d'en prendre. Mieux vaut commencer par de petites doses, choisir une propolis française ou européenne bien étiquetée, et consulter un médecin si la fièvre persiste, si la respiration se complique ou si les symptômes s'aggravent malgré tout.