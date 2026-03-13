Rappel conso : ce jambon en tranches vendu partout en France chez E.Leclerc et Monoprix pourrait contenir de la Listeria

De nouvelles références de jambon Aoste et Aostinos sont retirées des rayons pour suspicion de Listeria. Numéros de lots, dates limites et consignes à suivre changent la donne.

Entre le sandwich avalé entre deux réunions, le croque-monsieur du soir ou le casse-croûte des enfants, le jambon en tranches s’invite souvent au repas. Les gammes Aoste et Aostinos figurent parmi les plus achetées, en grande surface comme en magasins d’usine, ce qui rend toute alerte sanitaire particulièrement sensible.

Mi-mars 2026, un nouveau rappel massif de jambon Aoste a été publié sur RappelConso, en extension d’un premier rappel lancé début mars pour suspicion de Listeria monocytogenes. Sont visés des jambons Aoste, Aostinos et des barquettes marque NEUTRE issues de magasins d’usine Aoste. Voici les références à examiner de près.

Nouveau rappel massif de jambon Aoste : les tranches et lots à vérifier

Selon les dernières fiches RappelConso, ce rappel volontaire concerne des jambons cuits en tranches issus de l’établissement FR 38.012.001 CE, vendus entre le 27 février et le 13 mars 2026. Les produits ont été commercialisés dans toute la France chez E.Leclerc, Franprix, Monoprix, Maison du frais, mais aussi dans des magasins d’usine Aoste dans plusieurs départements.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Aoste, Aostinos, marque NEUTRE (magasins d’usine Aoste) 🔢 GTIN & Lots :

3449840404154 – lot 12043146 – DLC 25/03/2026 – Jambon cuit au torchon Aoste 2 tranches 130 g

3449840404123 – lot 12043145 – DLC 25/03/2026 – Aostinos jambon cuit supérieur avec couenne VPF 2 tranches 130 g

3449865333460 – lot 12043259 – DLC 25/03/2026 – Aostinos jambon cuit supérieur avec couenne VPF 4 tranches 260 g

3449865373145 – lot 12048776 – DLC 26/03/2026 – Aostinos jambon cuit supérieur cuisiné à l’os 2 tranches 130 g

3449849917006 – lot 12055560 – DLC 25/03/2026 – Marque NEUTRE, talons de jambon cuit déclassés (barquettes plastique, magasins d’usine Aoste, Rhône 69)

3449849917006 – lot 12059766 – DLC 26/03/2026 – Marque NEUTRE, tranches de jambon cuit déclassées (magasins d’usine Aoste, départements 38, 42, 69, 81) 📅 DLC / Durabilité : 25/03/2026 ou 26/03/2026 selon le lot 🛒 Distributeurs : E.Leclerc, Franprix, Monoprix, Maison du frais (France entière) ; magasins d’usine Aoste dans le Rhône (69), l’Isère (38), la Loire (42) et le Tarn (81) Fin de la procédure : 20/03/2026 ou 27/03/2026 selon la référence

Seuls les jambons affichant ces GTIN, numéros de lot et une DLC au 25 ou 26 mars 2026 sont concernés par ce rappel jambon Aoste tranches Listeria.

Quels sont les risques de santé ?

Le problème pointé par RappelConso est la possible présence de Listeria monocytogenes, bactérie responsable de la listériose. Après consommation d’un produit contaminé, les premiers signes peuvent être discrets : fièvre, parfois associée à des maux de tête et des courbatures, qui ressemblent à un état grippal.

Des formes sévères existent, avec complications neurologiques ou atteintes maternelles et fœtales chez la femme enceinte. Les femmes enceintes, personnes âgées et personnes immunodéprimées sont plus exposées à ces complications. Le délai d’incubation pouvant atteindre huit semaines, une surveillance des symptômes sur la durée est recommandée après ingestion d’un lot concerné.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

La consigne est claire : ne plus consommer ces jambons, même s’ils paraissent normaux à l’odeur ou à l’aspect. Les produits peuvent être détruits ou rapportés en magasin. Pour les références Aoste et Aostinos achetées en grande surface, un remboursement est annoncé jusqu’au 27 mars 2026. Le service consommateurs dédié est joignable au 04 90 84 24 69.

Pour les barquettes marque NEUTRE des magasins d’usine Aoste, les modalités de dédommagement sont indiquées sur place ; un contact téléphonique est mentionné au 04 90 84 24 68 (numéro RappelConso 0490842468). En cas de fièvre, maux de tête ou courbatures après consommation d’un lot listé, il est recommandé de consulter rapidement un médecin en signalant la possible exposition à la Listeria.