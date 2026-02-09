Rappel Conso : ce poulet frais Carrefour, Intermarché, Colruyt au frigo ? Vérifiez ce lot, risque de salmonelles

Depuis le 6 février, un lot de poulet frais Plukon vendu chez Carrefour, Intermarché, Colruyt et Coop U fait l’objet d’un rappel en France. Votre barquette figure‑t‑elle parmi celles contaminées aux salmonelles ?

Un simple paquet de filets de poulet dans le frigo peut cacher une mauvaise surprise. Si vous avez acheté du poulet frais chez Carrefour, Intermarché, Colruyt ou Coopérative U ces derniers jours, un contrôle minutieux de l’étiquette s’impose, car un rappel national vient d’être lancé pour cause de contamination aux salmonelles.

L’alerte a été publiée le 6 février 2026 sur le site officiel Rappel Conso et vise un lot unique de poulet frais, y compris halal, distribué en France par PLUKON MAASMECHELEN. Les barquettes de filets et d’aiguillettes concernées ont été vendues entre le 27 janvier et le 6 février 2026, avec une date limite de consommation fixée au 06/02/2026. Reste à savoir si votre barquette fait partie du lot à risque.

Rappel conso poulet Carrefour, Intermarché, Colruyt : le lot 26022001 à vérifier

Le rappel concerne un seul lot, le lot 26022001, commun à toutes les barquettes. Sont visés des filets de poulet 1 kg et 2,5 kg, des aiguillettes 500 g et 1 kg, du « filet à la minute » 600 g, ainsi que des filets de poulet halal 1 kg et 4 x 2,5 kg. Tous portent la mention PLUKON MAASMECHELEN et ont été vendus en rayons frais dans toute la France.

Pour savoir si votre poulet est concerné, il faut contrôler ces références sur l’emballage :

Marque : PLUKON MAASMECHELEN, poulet en barquette, lot 26022001 , DLC 06/02/2026.

, DLC 06/02/2026. Codes EAN GTIN 13 chiffres : 5413458017578, 5413458060185, 5413458061403, 5413458061427, 5413458063070, 5413458063087, 5413458063513.

Codes GTIN 14 chiffres : 15413458017575, 15413458060182, 15413458061400, 15413458061424, 15413458063077, 15413458063084, 15413458063510.

Salmonelles et poulet Plukon : quels risques pour la santé ?

Les analyses ont mis en évidence des bactéries de type Salmonella spp, responsables de la salmonellose, une infection alimentaire. Elle peut provoquer diarrhée, vomissements, fièvre et maux de tête entre 6 et 72 heures après ingestion d’un poulet contaminé. « Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées », peut-on lire sur le site Rappel Conso, cité par Midi Libre.

Même si une cuisson à cœur réduit la présence de bactéries, les autorités rappellent que ce lot reste à risque, y compris s’il a été congelé après achat. Le site officiel demande « à ne plus consommer et détruire les produits ». En cas de symptômes après avoir mangé ce poulet, il est recommandé de consulter un médecin, et d’appeler le 15 en urgence si l’état se dégrade.

Que faire si vous avez ce poulet rappelé chez vous ?

Si votre barquette correspond au lot rappelé, la consigne est claire : ne plus consommer ce poulet, même bien cuit, et ne pas le garder au congélateur. Vous pouvez le détruire ou le rapporter en magasin pour obtenir un remboursement. Les services clients de Carrefour, Intermarché, Colruyt ou Coop U peuvent vous renseigner, tout comme le numéro communiqué par PLUKON MAASMECHELEN : +32 476 60 82 98.

Pour ceux qui auraient déjà cuisiné ou mangé ce poulet, la vigilance est de mise dans les 3 jours suivant le repas, le temps d’apparition habituel des symptômes. En l’absence de signe digestif ou de fièvre après ce délai, le risque devient faible, mais en cas de doute ou chez une personne fragile, un avis médical reste conseillé.

