Rappel conso : ces aiguillettes de poulet vendues partout en France peuvent rendre vos enfants très malades

Depuis le 6 février 2026, un rappel d’aiguillettes de poulet pour salmonelle vise des barquettes sans marque vendues chez plusieurs grandes enseignes en France. Vos produits au frigo font-ils partie du lot concerné ?

Un simple paquet d’aiguillettes de poulet au fond du frigo, un dîner prévu pour les enfants… et soudain, une alerte. Des barquettes de poulet frais, souvent présentées comme halal, vendues dans plusieurs grandes enseignes en France font l’objet d’un rappel pour suspicion de contamination par des salmonelles.

Le site officiel Rappel Conso a signalé le 6 février 2026 un rappel aiguillettes de poulet salmonelle visant des filets et aiguillettes de poulet, dont des versions halal, mis en rayon entre le 27 janvier et le 6 février. Les produits ont été écoulés partout en France, au rayon volaille frais. Un seul lot est concerné.

Êtes-vous concerné par ce rappel d’aiguillettes de poulet ?

Les barquettes visées par ce rappel regroupent des aiguillettes de poulet 500 g et 1 000 g, des filets de poulet 1 kg et 2,5 kg ainsi qu’un filet à la minute 600 g, avec ou sans mention halal. Tous portent le même numéro de lot, 26022001, et une date limite de consommation fixée au 06/02/2026.

Ces volailles sans marque affichent un code-barres associé au producteur belge Plukon Maasmechelen NV et ont été commercialisées du 27/01/2026 au 06/02/2026 chez Carrefour, Intermarché, Coopérative U et Colruyt, partout en France. Pour vérifier l’étiquette, comparez le GTIN indiqué sous le code-barres aux numéros suivants :

15413458017575

15413458060182

15413458061400

15413458061424

15413458063077

15413458063084

15413458063510

Quels sont les risques de salmonellose avec ces aiguillettes de poulet ?

En cause, la bactérie Salmonella Enteritidis, responsable de la salmonellose. Sur ce rappel, Rappel Conso prévient : « Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées », détaille le site Rappel Conso.

En pratique, tout épisode de diarrhée ou vomissements dans les 6 à 72 heures après avoir mangé ces aiguillettes doit amener à contacter son médecin en signalant le lot. Les jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées restent les plus fragiles ; en cas de malaise important, il faut appeler le 15. Sans symptôme dans les sept jours, une consultation n’est en général pas jugée utile.

Que faire si ces aiguillettes de poulet sont déjà chez vous ?

Pour les barquettes encore au frais ou au congélateur, la consigne est très claire. Le site Rappel Conso invite « à ne plus consommer et détruire les produits ». La cuisson au-delà de 65 °C détruit certes les bactéries, mais à la maison la température au cœur de la viande reste difficile à maîtriser, d’où cette recommandation de destruction systématique, même pour des produits déjà cuits.

Avant de jeter, mieux vaut glisser la barquette dans un sac fermé, puis la déposer aux ordures ménagères ou la rapporter au magasin pour un éventuel remboursement. Conservez une photo de l’étiquette avec la DLC, le lot et le GTIN, utile en cas de consultation. Les mises à jour de l’alerte restent accessibles sur le site officiel Rappel Conso.