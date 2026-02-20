Rappel conso : ces nems au poulet vendus chez Carrefour et Super U peuvent vous rendre malade après cette date

Un rappel conso frappe des nems au poulet Mont Asie vendus chez Carrefour, Super U et Cora dans toute la France. En cause, une date limite faussée qui peut transformer un dîner anodin en risque d’intoxication.

Une barquette de nems au poulet sortie du réfrigérateur pour un dîner express, achetée chez Carrefour ou Super U, peut en ce moment poser un vrai problème. Un lot précis de nems asiatiques vendus au rayon frais présente une erreur de date limite de consommation, ce qui peut pousser à les garder bien trop longtemps.

Un rappel conso national vise en effet des nems de la marque Mont Asie, distribués dans de nombreuses grandes surfaces en France, dont des magasins Carrefour, Super U et quelques Cora. Le produit en lui-même n’est pas signalé comme contaminé, mais la date inscrite sur certains emballages est fausse, avec à la clé un risque d’intoxication alimentaire après la véritable échéance du 22 février 2026. Un simple chiffre sur l’étiquette change tout.

Rappel conso : des nems Mont Asie vendus chez Carrefour et Super U dans toute la France

Le rappel a été enregistré le 18 février 2026 à l’initiative du fabricant, pour un produit vendu au rayon frais sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de la référence « NEM AU POULET 8P 280G + SAUCE 30G » de la marque Mont Asie, conditionnée en barquette plastique de 310 g (8 nems plus sauce), à conserver au réfrigérateur. La procédure de rappel reste active jusqu’au 18 août 2026, le temps de récupérer un maximum de barquettes encore en circulation.

Le lot concerné est associé au code GTIN 3661945812225. La fiche produit affiche une DLC au 27 février 2026, mais certains emballages indiquent par erreur une date au 22 juillet 2026, alors que la date réelle à respecter est le 22 février 2026. Cette erreur de traçabilité et cette anomalie d’étiquetage peuvent conduire des consommateurs à garder ces nems plusieurs mois au-delà de leur vraie durée de vie.

Comment reconnaître dans votre frigo les nems concernés par le rappel conso

La première chose à faire consiste à ouvrir le réfrigérateur et à vérifier chaque barquette de nems. Le produit à repérer porte la marque Mont Asie, le nom « NEM AU POULET 8P 280G + SAUCE 30G » et le code GTIN 3661945812225. Un emballage affichant une DLC au 22 juillet 2026 pour ce code doit immédiatement alerter, car la seule date valable est celle du 22 février 2026 :

Si la date réelle du 22/02/2026 est dépassée, ne plus consommer ces nems, même si l’étiquette laisse penser le contraire.

Les autorités recommandent de rapporter la barquette au point de vente, que ce soit Carrefour, Super U, Cora ou un autre magasin concerné, afin d’obtenir un remboursement, un échange ou un avoir selon la politique de l’enseigne. Si le retour n’est pas possible, le produit doit être détruit. Un numéro d’information, le 06 08 64 07 56, répond aux questions, et la liste détaillée des magasins figure sur le site officiel Rappel Conso.

Risque d’intoxication alimentaire : pourquoi la date du 22 février 2026 est décisive

Le rappel ne repose pas sur une contamination détectée, mais sur la nature même du produit, à base de poulet réfrigéré. Une fois la véritable DLC du 22 février 2026 dépassée, les bactéries peuvent se multiplier et provoquer une intoxication alimentaire, avec des symptômes comme nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales et parfois fièvre. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragiles doivent faire l’objet d’une attention particulière.

En cas de malaise ou de troubles digestifs après avoir mangé ces nems périmés, il est conseillé de consulter rapidement un médecin et de conserver l’emballage avec la date indiquée. Cet épisode rappelle l’importance de vérifier la cohérence de la DLC avec le type de produit et de garder l’habitude de jeter un œil régulièrement aux rappels publiés sur Rappel Conso pour éviter d’autres mauvaises surprises dans le réfrigérateur.