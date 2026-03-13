Rappel conso : chez Carrefour, cette friteuse sans huile peut provoquer de graves accidents domestiques

Offerte à Noël ou utilisée chaque soir pour les frites des enfants, cette friteuse sans huile Carrefour Home fait l'objet d'un rappel massif. Un défaut de surchauffe pourrait transformer un simple dîner en incident domestique.

Dans de nombreuses cuisines, la friteuse sans huile est devenue l’alliée des dîners rapides : frites, nuggets ou légumes grillés s’enchaînent, souvent pour toute la famille. Le format 10 litres séduit pour les grandes tablées et les soirées de fêtes.

Un rappel de produit vise précisément une friteuse sans huile de ce type : l’AIR FRYER 10L Carrefour Home, vendue chez Carrefour et sur carrefour.fr. En cause, un défaut pouvant rendre les aliments impropres à la consommation et favoriser des accidents domestiques.

Rappel de la friteuse sans huile Carrefour Home Air Fryer 10L

L’alerte a été publiée sur la plateforme officielle RappelConso le 28 décembre 2025 et concerne la friteuse AIR FRYER 10L Carrefour Home, référence HAF10LDU1700-25, code-barres 3616959381496. Tous les lots de ce modèle sont visés.

L’appareil a été commercialisé du 1er août 2025 au 19 décembre 2025 dans toute la France, dans les hypermarchés Carrefour, Carrefour Market, Carrefour City, Contact, Express, les drives et sur carrefour.fr. Toute personne ayant acheté cette friteuse est invitée à vérifier la référence.

🔍 Identification du lot 🏷️ Marque : Carrefour Home AIR FRYER 10L (réf. HAF10LDU1700-25) 🔢 GTIN & Lots : GTIN / EAN 3616959381496 – tous les lots du modèle HAF10LDU1700-25 📅 DLC / Durabilité : Sans objet – appareil électroménager, à ne plus utiliser dès maintenant 🛒 Distributeurs : Carrefour – France entière (hypermarchés Carrefour, Carrefour Market, Carrefour City / Contact / Express, drives et site carrefour.fr) Fin de la procédure : 19/03/2026

Quels sont les risques de santé ?

Le défaut repéré provoque un échauffement anormal de la résistance à l’intérieur de l’appareil. Des pièces internes proches peuvent alors fondre, se déformer et libérer des substances qui migrent vers les aliments en cours de cuisson.

Les repas préparés dans une friteuse altérée deviennent ainsi impropres à la consommation, avec un risque chimique reconnu par RappelConso. Une forte odeur de plastique brûlé, de la fumée ou une surchauffe anormale peuvent aussi annoncer un incident domestique, voire un début d’incendie.

Quelle est la marche à suivre pour le consommateur ?

Les détenteurs de cette friteuse doivent arrêter immédiatement toute utilisation et la débrancher. Même sans signe visible de surchauffe, l’appareil ne doit plus servir pour la cuisson et les aliments cuits dans une friteuse manifestement dégradée doivent être jetés par précaution.

L’airfryer peut être rapporté dans n’importe quel magasin Carrefour, même si l’achat a été réalisé en drive ou sur le site, afin d’obtenir un remboursement intégral. La démarche doit être effectuée avant le 19 mars 2026 ; un justificatif d’achat peut faciliter le traitement.

Pour toute question, le Service Consommateurs Carrefour est joignable au 0 805 90 80 70, du lundi au samedi de 9 h à 19 h, ou par courriel à [email protected]. En cas de symptômes inhabituels après un repas cuit dans cet appareil, un avis médical est conseillé.