Réveils en mode zombie : un cardiologue met en garde contre ce duo smartphone-café qui épuise vos hormones

Chaque matin, des millions de Français sortent du lit en mode zombie, smartphone dans une main, tasse de café dans l’autre. Que se passe-t-il vraiment dans leur cerveau ?

Le réveil sonne, la pièce est encore sombre, votre main file déjà vers le smartphone. En quelques secondes, votre écran se remplit de notifications, de messages, d’actualités parfois anxiogènes, alors que vos yeux peinent à s’ouvrir. Vous avez l’impression de “lancer” votre journée, mais votre corps, lui, reste lourd, comme englué dans le sommeil, avec cette fatigue de mode zombie qui colle à la peau.

Ce scénario n’a rien d’exceptionnel : près d’un Français sur deux regarde son téléphone avant même de poser un pied au sol. Et bien souvent, un autre réflexe suit quelques minutes plus tard, le café au réveil. Selon des spécialistes du cerveau et le cardiologue Aurelio Rojas, ce duo matinal n’apporte pas le coup de fouet espéré. Il sabote doucement vos hormones et votre énergie… sans que vous vous en rendiez compte.

Regarder son téléphone au réveil : un réflexe de zombie très répandu

Au saut du lit, le cerveau flotte encore entre les ondes thêta et alpha, cette zone douce où l’esprit reste calme et créatif. Attraper aussitôt le téléphone au réveil force un passage brutal en mode bêta, celui de la vigilance et du stress. Dans l’obscurité de la chambre, le visage éclairé par l’écran, ce geste devient un réflexe pavlovien nourri par la peur de manquer une info, un message, un like.

En ouvrant mails, réseaux sociaux et actualités, le cerveau encore embrumé se voit bombardé de centaines d’informations hétéroclites. C’est comme demander à un ordinateur d’ouvrir tous les logiciels au démarrage : il rame et chauffe. Votre esprit passe aussitôt en mode réactif, occupé à répondre aux sollicitations des autres, alors que ces premières heures forment cette fameuse fenêtre dorée du matin, idéale pour les projets qui comptent vraiment.

Smartphone, hormones et café au réveil : le cocktail qui épuise

Au réveil, l’organisme produit naturellement un pic de cortisol qui sert de starter : il augmente l’attention, la tension artérielle et aligne le rythme circadien. Dans le même temps, la mélatonine, l’hormone du sommeil, baisse peu à peu, surtout si vous ouvrez les volets. Quand la première chose que voient vos yeux est un écran saturé de lumière bleue et de notifications, le cerveau se gave de dopamine facile et grille une partie de ce réveil hormonal programmé.

Pour Aurelio Rojas, cardiologue espagnol, « Le café, bien utilisé dans les études, est associé à un moindre risque cardiovasculaire, à une mortalité totale plus faible et à une meilleure fonction métabolique. Mais le moment compte », explique-t-il à ABC Bienestar. Il rappelle que « C’est l’hormone qui vous met en route : elle fait monter l’énergie, augmente l’attention, régule la tension artérielle et synchronise votre horloge biologique ». Boire un café au réveil superpose la caféine à ce pic de cortisol, sans donner plus d’énergie réelle.

30 minutes sans écran pour retrouver une vraie énergie matinale

Pour sortir du mode zombie, les experts conseillent de garder le téléphone hors de portée et en mode avion au réveil, puis de réserver les trente premières minutes au corps : eau, étirements, lumière naturelle. « L’idéal est d’attendre environ 60 minutes après s’être levé pour prendre le café », ajoute Aurelio Rojas.

Ce temps protégé laisse place au silence, à une énergie plus stable.

Sources Top Santé

«Un cardiologue explique si vous buvez du cafe juste apres vous etre reveille la cafeine ne vous donnera pas plus denergie elle court circuite votre taux de cortisol»