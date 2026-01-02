Rhume : vous foncez en pharmacie mais vous oubliez ce simple ingrédient de cuisine aussi efficace qu’un médicament

Nez qui coule, toux qui gratte, agenda chargé... À la moindre alerte d'hiver, beaucoup filent à la pharmacie pour acheter sirops, sprays et comprimés, persuadés qu'il n'existe pas d'alternative sérieuse.

La rhinopharyngite, ou rhume, reste une infection virale bénigne mais très contagieuse, transmise par voie aérienne, avec toux, nez bouché ou qui coule, maux de tête, oreilles bouchées et courbatures, en général sans fièvre, rappelle Top Santé. Entre médicaments, réseaux sociaux et remèdes de grand-mère, un simple ingrédient de cuisine tire pourtant son épingle du jeu.

Rhume : médicaments ou remèdes maison ?

La pharmacienne Ariana Medizade déclare sur Instagram : "Dès que vous vous sentez malade, prenez deux gousses d'ail et coupez-les en petits morceaux, suffisamment petits pour pouvoir les avaler et les prendre littéralement comme un supplément", "L'ail contient de l'allicine, un composé puissant qui indique à vos cellules immunitaires de commencer à combattre les bactéries ou les virus qui pénètrent dans votre corps", "La raison pour laquelle cela fonctionne si bien et si vite, je vous le dis, c'est parce que l'allicine est un composé qui est rapidement absorbé dans votre sang, ce qui donne à votre système immunitaire un très bon coup de pouce pour l'aider à lutter contre les virus ou les bactéries." "Les oignons contiennent des composés soufrés qui purifient l'air et absorbent les germes en suspension dans l'air. Je sais que ça semble bizarre, c'est plutôt un remède immunitaire traditionnel, il n'a pas beaucoup de fondements scientifiques, mais je jure que ça marche, ma mère le fait depuis que j'ai environ quatre ans", a expliqué la pharmacienne Ariana Medizade sur Instagram, citée par Grazia, tandis que Top Santé rappelle qu'aucune étude scientifique n'a confirmé ces remèdes.

La nutritionniste Khushi Chhabra affirme que certains aliments favoriseraient le rhume : "Ces aliments augmentent la production de mucus dans l'organisme, ce qui accroît le risque de tomber malade", puis "Ce sont des aliments qui possèdent des propriétés refroidissantes : ils ne doivent pas être consommés en hiver", a affirmé la nutritionniste Khushi Chhabra sur Instagram, citée par Top Santé, qui précise que les autorités sanitaires ne soutiennent pas cette théorie.

Thym contre le rhume

Dans les remèdes d'hiver français, le thym occupe pourtant une place de choix. En tisane, cette plante méditerranéenne aide à adoucir la gorge, dégager les voies respiratoires et calmer une toux légère, comme le font nombre de médicaments de confort.

Côté pratique, il suffit de faire infuser 1 cuillère à café rase de thym sec (ou 2 brins frais) dans environ 250 ml d'eau à 90 °C, pendant 10 minutes à couvert, puis de filtrer et d'ajouter, si besoin, un peu de miel et de citron.

Tisane de thym : bons réflexes

Les spécialistes de bien-être recommandent de boire cette tisane de thym dès les premiers symptômes, deux à trois tasses par jour, bien chaude mais non brûlante.

Pour un rhume sévère, une fièvre élevée, une toux qui dure ou un malaise, les textes insistent : médecin d'abord, tisane ensuite.