Si vous vous épuisez en HIIT pour perdre du ventre, ce sport discret brûle bien plus de gras sur la durée

Vous enchaînez les HIIT en pensant attaquer vos poignées d'amour, mais la fatigue et les fringales gagnent. Et si un effort plus calme bousculait vraiment vos réserves ?

Vous sortez d’un cours de HIIT le tee-shirt trempé, les jambes en coton, persuadé d’avoir tout donné. Pourtant, sur la balance comme au niveau du ventre, rien ne bouge vraiment. Beaucoup enchaînent ces séances cardio extrêmes en pensant déloger enfin la graisse installée, alors qu’ils vident surtout leurs réserves de sucre et leur énergie.

Dans les salles de sport et sur les réseaux, l’idéal reste celui qui finit écarlate, plié en deux, au nom du fameux credo en anglais no pain, no gain. Résultat : fatigue, fringales, découragement. Si vous vous épuisez pour perdre du gras, vous passez peut-être à côté d’un sport discret qui travaille, lui, vraiment sur vos réserves.

Cardio intense et gras

Lors d’un effort très violent, le corps puise d’abord dans le glycogène, le sucre stocké dans les muscles et le foie. On transpire beaucoup, on perd de l’eau, parfois un peu de poids sur la balance, mais la graisse reste presque intacte. Une fois les sucres vidés, la faim explose et l’envie de produits sucrés revient en force.

Ce stress extrême épuise le système nerveux et entraîne une compensation : après 30 minutes à se donner à fond, beaucoup s’autorisent l’inactivité. La dépense totale reste modeste et la graisse viscérale autour du ventre s’accroche, surtout au-delà de 88 cm de tour de taille chez la femme et 102 cm chez l’homme. « Je déconseille fortement les régimes restrictifs, qui peuvent être à l’origine d’un effet yo-yo, de frustrations, voire de troubles du comportement alimentaire comme l’anorexie mentale », a expliqué Pauline Bruel à Top Santé.

Marche rapide en Zone 2

La clé se trouve dans la marche rapide en Zone 2, cette plage de fréquence cardiaque modérée où le corps privilégie les lipides comme carburant. Le rythme reste soutenu mais confortable : on sent l’effort sans être à bout de souffle, le cœur bat plus vite mais l’oxygène arrive en quantité suffisante pour oxyder les graisses.

Pour y rester, la différence se joue entre flânerie et marche active : pas vif, posture droite, bras qui balancent, vitesse autour de 5 à 7 km/h. Le test de la parole aide à se caler : on peut discuter sans peine, mais chanter devient difficile. Avec 2 à 5 séances hebdomadaires de 30 à 90 minutes, on cumule un volume qui brûle vraiment du gras.

Routine marche rapide

Pour perdre du gras, il faut un déficit calorique modéré de 300 à 500 kcal par jour, soit environ 0,5 kg de graisse par semaine, car 7 000 calories correspondent à 1 kg de gras. Brûler 300 à 400 calories chaque jour par la marche rapide et préserver un minimum de masse musculaire crée ce déficit sans régime extrême ni pic de cortisol.

Concrètement, visez 30 minutes de marche rapide cinq à six fois par semaine, en les plaçant après le travail, à la pause déjeuner ou en marche digestive. « Le manque de sommeil et le stress chronique peuvent perturber le fonctionnement des hormones qui régulent la faim et le stockage des graisses », rappelle le Dr Barrault.

Sources Top Santé

«Perdre du gras efficacement sans regimes ni pieges ce quil faut savoir»