Vous buvez du lait chaud pour dormir ? Le verdict d’un nutritionniste… et l’ingrédient à y ajouter

Chaque soir en France, de nombreux adultes épuisés s’accrochent à leur bol de lait chaud pour trouver le sommeil. Quand un nutritionniste comme Jean-Michel Cohen questionne ce rituel du coucher, le mythe résiste-t-il vraiment ?

Chaque soir, quand la maison se calme, beaucoup ressortent le même réflexe : faire chauffer un bol de lait chaud. Odeur d’enfance, vapeur qui monte, impression que la journée se termine enfin. Pendant des mois, une jeune femme a juré que ce rituel l’aidait à s’endormir plus vite… avant de demander l’avis d’un nutritionniste.

Car les nuits restent compliquées pour une grande partie des Français : le Baromètre de Santé publique France 2017 estime à 25 minutes le délai moyen d’endormissement, presque 54 minutes chez les 18-24 ans. Dans ce contexte, le moindre geste rassurant prend de l’importance. Mais ce bol du soir a-t-il vraiment un pouvoir sur le sommeil ?

Lait chaud le soir : un cocon avant tout pour le cerveau

Pour cette adepte du lait chaud sommeil, la sensation est nette : épaules qui se relâchent, mâchoire moins crispée, esprit qui arrête de tourner. Une boisson tiède oblige à s’asseoir, à poser son téléphone, à ranger la cuisine. À force, le cerveau associe la tasse à l’idée de nuit qui commence ; le bol devient un signal.

La chaleur participe aussi à cette détente physique. Le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen résume : « Privilégier un verre de lait tiède ou chaud permet de dilater les vaisseaux et de baisser légèrement la température du corps. Et tout le monde sait qu’on dort mieux lorsque la température corporelle est plus basse. », a expliqué Jean-Michel Cohen à Top Santé. L’effet est réel, mais surtout apaisant, pas hypnotique.

Ce que le nutritionniste explique vraiment : tryptophane, miel et calcium

Sur le plan biochimique, l’argument classique tient au tryptophane. « Le lait contient du tryptophane, précurseur de la sérotonine (l’hormone du bonheur), elle-même précurseur de la mélatonine (l’hormone du sommeil). Il peut donc favoriser l’endormissement », explique Jean-Michel Cohen. Il nuance immédiatement : « le lait ne contient pas une énorme quantité de tryptophane (environ 50 mg pour 200 ml). Le lait seul ne suffira donc pas. »

Le calcium du lait aiderait ce tryptophane à être mieux utilisé par le cerveau, ce qui donne un petit coup de pouce supplémentaire. Le vieux mélange lait + miel prend alors tout son sens. « C’était très intelligent comme méthode », souligne le spécialiste, « car même en petite quantité, les glucides nourrissent le cerveau et aident le tryptophane du lait à y pénétrer, et donc à agir beaucoup plus vite. » D’autres experts évoquent autour de 80 mg de tryptophane pour 250 ml, soit un soutien modeste mais cohérent.

Comment garder son bol du soir sans se bercer d’illusions

Pour rester confortable, les nutritionnistes conseillent une portion simple, entre 150 et 250 ml, bue 30 à 60 minutes avant le coucher, plutôt tiède que brûlante, avec éventuellement une cuillère de miel. « Quelqu’un qui boit un verre de lait tiède avec du miel tous les soirs à la même heure installe une véritable routine de sommeil. Et c’est un élément important pour favoriser l’endormissement. » Cette habitude peut toutefois gêner en cas de reflux, ballonnements ou réveils nocturnes liés à une vessie trop pleine.

Si le lait passe mal ou ne plaît pas, le même esprit “cocon” peut venir d’une tisane de verveine ou de tilleul, d’un lait sans lactose ou d’une boisson végétale enrichie en calcium, servie bien chaude. L’enjeu reste identique : offrir au cerveau un repère stable, dans une lumière douce, loin des écrans, pour l’aider à comprendre que la journée est vraiment terminée.