Vous lavez vos légumes au vinaigre blanc ? Cette mauvaise habitude ne suffit pas à vous protéger, faites plutôt ça

Entre bain d’eau vinaigrée et goutte de liquide vaisselle, on vous a souvent mal orienté pour laver vos légumes efficacement. Voici ce que disent vraiment les experts sur les bons gestes à adopter.

Au retour du marché, beaucoup plongent salades et fraises dans une bassine d’eau vinaigrée, parfois même avec une goutte de liquide vaisselle. Le geste rassure, on a l’impression de « désinfecter » les aliments avant de les servir à table. En réalité, cette habitude ne fait pas ce que vous croyez, et peut même poser problème.

L’agriculture moderne laisse sur la peau des végétaux des résidus de traitements, auxquels s’ajoutent terre, bactéries et traces de manipulation. Virologues et nutritionnistes expliquent aussi que le couteau peut faire passer ces microbes de la peau vers la chair comestible. Un simple trempage ou un rinçage rapide ne suffisent plus : pour vraiment bien laver ses légumes, il faut changer de réflexes.

Pourquoi le bain d’eau vinaigrée ne nettoie pas vraiment vos légumes

Le trempage prolongé dans l’évier donne une impression de propreté, mais l’eau reste inerte. Des organismes sanitaires comme l’ANSES rappellent que ce bain ne retire pas correctement les résidus chimiques lipophiles, surtout sur les peaux cireuses comme celles des pommes ou des poivrons. Pour les salades ou les épinards, rester longtemps dans l’eau fait aussi fuir des vitamines et favorise la prolifération bactérienne si l’eau stagne.

Sur les réseaux, le vinaigre blanc est présenté comme la solution miracle. La virologue Océane Sorel rappelle pourtant que son action antimicrobienne reste limitée et qu’aucune étude ne prouve son efficacité sur tous les germes. La diététicienne Alexandra Murcier va dans le même sens : « Il n’y a aucune preuve que le vinaigre soit réellement efficace sur les bactéries. Dans tous les cas, on peut conseiller de toujours nettoyer les fruits et légumes et si possible les peler lorsqu’ils ne sont pas bio pour se débarrasser au maximum des pesticides », a-t-elle expliqué à Doctissimo.

Eau froide et action mécanique : la méthode qui fonctionne vraiment

Les recherches citées par Trucmania montrent que l’action mécanique change tout. Frotter chaque fruit ou légume sous un filet d’eau froide pendant au moins 30 secondes permet d’éliminer jusqu’à 50 % des résidus de pesticides en surface. La friction casse le film invisible qui retient saletés et molécules, et l’eau courante les emporte au lieu qu’elles ne se redéposent ailleurs.

Pour les peaux fermes (pommes de terre, carottes, navets, concombres), une brosse à légumes dédiée est idéale. Les tomates, courgettes ou fruits à noyau se lavent plutôt à la main, avec un frottement énergique mais doux pour ne pas les abîmer. Le savon, le liquide vaisselle ou la javel sont à proscrire : la peau des végétaux est poreuse, ces produits peuvent pénétrer la chair et ne se rincent jamais totalement, avec à la clé irritations ou troubles digestifs. En France, l’eau du robinet, potable et contrôlée, suffit largement :

se laver les mains avant de commencer ;

passer le légume sous eau froide ;

le frotter 30 secondes (mains ou brosse) ;

rincer à nouveau ;

sécher avec un linge propre ou du papier absorbant.

Salades, fraises, avocats : les bons gestes pour les cas délicats

Les salades, jeunes pousses et herbes demandent douceur. Mieux vaut les nettoyer feuille à feuille sous un jet modéré, sans long bain, pour limiter la perte de vitamines C et B hydrosolubles. On essore aussitôt, puis on sèche soigneusement. En règle générale, on évite de laver les légumes avant de les mettre au réfrigérateur, car l’humidité accélère les moisissures ; seule exception admise, les salades très terreuses, à condition d’être parfaitement essorées et rangées avec un papier absorbant changé régulièrement.

Pour les fraises, il reste crucial de garder la queue verte pendant le lavage, réalisé juste avant dégustation sous un filet doux, en les remuant délicatement dans une passoire. Radis et crudités de printemps se nettoient un par un, puis se sèchent minutieusement. Les avocats, oranges et autres fruits à peau épaisse doivent aussi passer sous l’eau : lors de la découpe, le couteau traverse d’abord une peau potentiellement sale, créant une véritable contamination croisée. D’où l’intérêt d’éplucher les produits non bio quand c’est possible. Sur ce point, Alexandra Murcier nuance : « On peut rajouter du vinaigre blanc, ce n’est pas nocif mais l’efficacité est cependant limitée. Je le conseille tout de même aux femmes enceintes, surtout celles qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, car deux précautions valent mieux qu’une. », a-t-elle ajouté.