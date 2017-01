10 choses que vous ne savez peut-être pas sur Jain

Cette fabuleuse artiste française qui s’est propulsée rapidement en haut des charts reste toujours très discrète. Alors c’est l’occasion de creuser : qui se cache derrière Jain ?

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jain...

1 – Jain, malgré son jeune âge (elle est née en 1992), a déjà vécu dans de nombreux pays, car son pays travaillait pour une compagnie pétrolière et était expatrié par sa société. Jain a donc grandi en France bien-sûr (à Pau, à Toulouse), mais également à Dubaï, au Congo et à Abu-Dhabi. Elle est profondément attachée aux cultures des pays traversés.

2 – Jain est facilement reconnaissable avec sa robe noire surmontée d’un col Claudine, qui lui donne à la fois un air de religieuse et de petite fille classique. Jain a cherché avec un professionnalisme éclairé une tenue contrastant avec son style de musique. Elle possède 11 robes identiques afin de ne pas être démunie quand elle monte sur scène. Mais elle qui voulait étonner par sa tenue sait que celle-ci est désormais devenue très prévisible et qu’elle devra bientôt changer d’identité visuelle.

3 – Son premier album, Zanaka, est devenu disque de platine (plus de 100 000 exemplaires vendus). Zanaka signifie « enfant » en malgache, et c’est un hommage à sa mère qui est métisse franco-malgache.

4 – La chanson « Hope » a été composée pendant qu’elle dormait. En se réveillant, elle avait l’air en tête et n’a eu qu’à le noter. Plutôt cool non ?

5 – Jain a deux sœurs avec qui elle est très liée. Toutes les trois possèdent un tatouage tribal au poignet qu’elles ont dessiné ensemble. Il représente un bonhomme à trois têtes. Elle dit que ça lui permet de les avoir tout le temps avec elle. Ses deux sœurs chantent et l’une d’entre elle joue aussi de la guitare. Jain a envie de les faire intervenir dans ses prochains concerts ou albums.

6 – Jain joue de plusieurs instruments. Elle a commencé par les percussions (plus exactement par un tabla qui est une percussion indienne) et elle est venue à la guitare en regardant sa grande sœur en jouer. Elle dit de son style musical que c’est du « melting pop ». Elle est (c’est assez rare pour être souligné) l’auteure-compositrice-interprète de toutes ses chansons.

7 - Son producteur est le musicien français Yodelice (Maxim Nucci) qui la découverte suite à des morceaux postés sur Myspace. Elle va réaliser les premières parties de la tournée de Yodelice5. Ils feront un Taratata en 2013 pour une reprise en duo de Redemption Song. Jain a également chanté pendant les premières parties de GhostPoet et de Christine & The Queens.

8 – Très créative, c'est Jain qui a créé la pochette de son album Hope, s’imaginant en Shiva à plusieurs bras. Avant même de faire de la musique, elle a fait une école d’art. Elle a longtemps hésité entre chanteuse ou graphiste et depuis, elle essaye de combiner les deux. Elle customise ses pochettes, ses chaussures, ses décors de concert, ses guitares…

9 – Jain se prénomme Jeanne. Mais avant de se lancer, elle s’est dit que l’anonymat la préserverait des moqueries de ses amis. On peut penser que c’est lié au Jainiste (le jaïnisme est une religion au carrefour de l’hindouisme, le bouddhisme et le sikhisme) mais elle dément à chaque fois. Mais elle a fait sienne cette phrase jainiste justement : « don’t be sorry if you loose and don’t be proud if you win » (ne sois pas désolé si tu perds et ne deviens pas fier si tu gagnes) qui signifie qu’elle n’a rien à perdre : si ça ne plait pas tant pis et si ça plait tant mieux.

10 : Elle rêve de collaborer avec le rappeur californien, Kendric Lamar ou encore Joey Bada$$. Ses artistes préférés sont The Do, Christine and The Queens et Nekfeu.

Alors ? Est-ce que vous saviez tout cela ?