C'est toujours sympa de regarder les coulisses des films qu'on adore !

Dwayne The Rock Johnson a publié sur son compte Facebook cette vidéo qui montre les coulisses de l'enregistrement de la chanson Welcome (en français, c'est celle qui s'appelle "Pour les hommes"). Dans son post, l'acteur raconte le succès rencontré avec cette chanson et l'insistance des gens qu'il croise pour qu'il la leur chante. Il menace de les faire payer !

Le dessin animé Vaïana est intitulé Moana en anglais. Et si c'est Dwayne The Rock Johnson qui fait la voix du demi-dieu dans la version anglophone, la voix française de Maui est celle de Anthony Kavanagh, qu'on aime aussi beaucoup !