Effets de surprise garantis avec cette vidéo japonaise !

Cette vidéo, réalisée par Daihei Shibata, nous montre à quel point nous concluons souvent hâtivement et en suivant des idées stéréotypées. Pensons différemment !

Daihei Shibata est le réalisateur japonais à l’origine de cette création. Il a déjà à son actif quelques courtes vidéos dans lesquelles images réelles et animations se mêlent par des effets spéciaux magiques. C’est un univers très poétique qu’il visite.

Cette fois, Daihei Shibata a réalisé un programme éducatif pour la chaîne de télé japonaise NHK. Design Ah! est une émission qui propose des montages sans commentaires autour des objets du quotidien pour en montrer toute l’inventivité.

Le réalisateur constate qu’il existe énormément de contenus dont les images donnent satisfaction aux attentes du spectateur. Alors il décide d’appliquer le principe du Yin et du Yang pour créer cette vidéo intitulée « Failing to meet expectations » (littéralement : ne pas répondre aux attentes », "on ne peut pas toujours satisfaire"). Il met en scène plusieurs petits scénarios qui se terminent… autrement que selon nos croyances ! Au début, c’est un peu agaçant, mais peu à peu, on se laisse complètement prendre à son imagination débordante !