Fashion Week de Paris AH 2026-2027 : ce récap vidéo Dior, Balmain, Gaultier que vous devez voir gratuitement en replay

Vous avez manqué la Fashion Week de Paris automne-hiver 2026-2027 ? Entre podiums spectaculaires et écrans géants, ce récap vidéo remonte le meilleur sans tout révéler.

Paris a encore fait vibrer les écrans pendant la Fashion Week de Paris automne-hiver 2026-2027. Pendant neuf jours, les objectifs braqués sur les podiums ont capté silhouettes spectaculaires, mises en scène monumentales et réactions en coulisses. Entre les invitations les plus convoitées et les replays accessibles en un clic, la capitale a vécu au rythme des notifications et des vidéos partagées en boucle.

Officiellement, la saison prêt-à-porter femme s’est tenue du 2 au 10 mars 2026, avec 68 défilés et 31 présentations au calendrier de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, prolongeant les shows homme de janvier et annonçant déjà la haute couture de juillet. Mais ce que l’on garde surtout en tête, ce sont les images que l’on peut revoir encore et encore.

Fashion Week de Paris automne-hiver 2026-2027 : chiffres, visages et buzz

Au programme, Paris est restée la dernière étape clé du mois de la mode, mais avec une semaine légèrement resserrée par rapport à l’an passé. Un seul nouveau grand directeur artistique figurait au calendrier : Antonin Tron, chez Balmain, très attendu pour ses débuts. À l’autre bout du spectre, le dernier défilé de Pieter Mulier pour Alaïa a offert un moment de grâce, salué par une standing ovation filmée sous tous les angles.

Entre temps, Dior a installé un podium suspendu au-dessus du bassin des Tuileries, transformant chaque plan de caméra en reflet hypnotique. Chez Loewe, des peluches géantes posées sur les sièges ont créé un décor attendrissant qui a inondé les réseaux. Dès le premier jour, Hodakova a lancé la première vidéo virale avec ses silhouettes graphiques, tandis qu’Alexander McQueen enfermait ses mannequins dans une boîte brumeuse avant de révéler le show.

Les défilés les plus spectaculaires à revoir en récap vidéo

Certains défilés semblaient pensés pour le petit écran. À la Fondation Louis Vuitton, Pharrell Williams a fait tourner sa collection homme autour de DROPHAUS, une micromaison futuriste transparente conçue avec le studio japonais Not A Hotel : vitres, reflets, silhouettes en mouvement, tout appelait les drones et les vidéos à 360 degrés. Les plans larges comme les gros plans sur le mobilier signé Pierre Paulin circulent déjà partout.

Chez Jean Paul Gaultier, Duran Lantink a rejoué l’amour de la maison pour le cinéma avec des personnages de cow-boy, de banquière ou de détective, idéaux pour un montage façon bande-annonce. Au premier rang, Macaulay Culkin affichait ses ongles des mains et des pieds vernis, défendant une « masculinité décomplexée », rapporte Madame Figaro. Là encore, les vidéos de ce moment ont largement dépassé le cercle des fans de mode.

Où regarder la Fashion Week de Paris AH 2026-2027 en vidéo

Bonne nouvelle pour celles et ceux restés loin des podiums : une grande partie des shows AH 2026-2027 se regarde encore gratuitement. Les maisons diffusent leurs défilés en livestream puis en replay sur leurs sites ou sur YouTube et Instagram. À Paris, la « Watch Party » du Théâtre du Châtelet a même rassemblé près de deux mille personnes devant un écran géant pour vivre ces images comme au cinéma.