Grace VanderWaal, la jolie petite étoile de New York

Bonne nouvelle : Grace VanderWaal, la jeune gagnante de l’America’s Got Talent 2016, prépare un album pour le mois de septembre !

Si vous l’avez vu lors de ses passages dans l’émission America’s Got Talent 2016, vous ne pouvez pas l’avoir oubliée. Grace VanderWaal, c’est ce petit bout de femme d’à peine 12 ans alors, son yukulele en bandoulière, qui chante d’une voix au grain si particulier. A chacune de ses performances, elle a interprété une composition personnelle, laissant jury et public sous son charme. Et c’est tout naturellement qu’elle a été déclarée gagnante de l’opus 2016 !

Depuis, Grace VanderWaal a reçu de nombreux messages de félicitations et d’encouragement de la part d’autres stars, parmi lesquelles Taylor Swift à laquelle on la compare souvent. On reconnaît à Grace un son unique qui colle bien avec ses paroles « Je ne suis pas les règles du jeu ». Elle est aussi apparue dans de prestigieuses émissions de télé américaines et sur les scènes de grands galas, comme les cérémonies des Jeux Olympiques d’Hiver en Autriche où elle a chanté ses propres morceaux et des duos avec Jason Mraz. Ce 30 avril 2017, Grace a obtenu le fameux Radio Disney Music Award pour le « meilleur nouvel artiste ». Et c’est absolument bluffant de voir l’aplomb avec lequel cette toute jeune fille se présente face à des foules immenses !

La légende veut que Grace ait commencé à faire des chansons dès l’âge de 3 ans. Mais c’est probablement sa découverte du yukulele alors qu’elle n’a que 11 ans qui lui permet de développer son talent. Bien ancrée dans son siècle, Grace a appris à jouer de son instrument avec la seule aide de vidéos Youtube. Sur les réseaux sociaux, elle diffuse ses covers de tubes anglo-saxons, mais c’est quand elle chante son univers personnel qu’elle est tellement touchante. Grace s’inspire des émotions qu’elle imagine, ou aborde des sujets plus proches d’elle comme le harcèlement à l’école, le tout avec une maturité étonnante. Depuis sa petite bulle de musique, elle espère nous offrir de bonnes chansons qui transmettent de l’émotion et créent des liens.

Perfectly Imperfect, c’est le premier EP de Grace paru en décembre dernier. La jolie couverture qui a été conçue par Olivia, sa sœur, confirme leur tendre complicité. La jeune artiste rassemble dans cet EP ses premières chansons comme un avant-goût de l’album à venir. On y retrouvera sa voix rugueuse, mais Grace annonce déjà une ambiance moins acoustique. On a hâte de voir ce que ça va donner ! En attendant, on va savourer encore ses premiers titres !