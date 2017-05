HowToBasic, la chaîne déchaînée

Si vous aimez le trash et le décalé, HowToBasic est fait pour vous !

Bon parlons un peu WTF (What The Fuck), je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube mais HowToBasic est une chaîne atypique totalement déjantée. La première vidéo que j’ai regardé était «How to make a Giant Chocolate Easter Bunny », on y voyait sur la vignette de présentation de jolis lapins au chocolat... Puis je l'ai visionnée et là, les choses ont pris une tournure très différente... Ma réaction ? "Ce sont des vrais malades, ils sont au moins 27 là-haut !"

Avec ses 9 035 064 abonnés et ses 1 424 220 229 vues cumulées depuis fin 2011, la chaîne HowToBasic est la plus connue dans son genre ! Ses tutos trash, ironiques et parfois même un peu malsains et gênants nous intriguent. Et malgré une petite moue qui pourrait se glisser sur notre visage face à cette débauche, on n’arrive pas à décrocher ! Une sorte de suspense ridicule pour savoir : jusqu'où vont-ils aller ??

Pour les amateurs ou les novices, voilà une petite vidéo de quoi vous mettre en jambe tranquillement …