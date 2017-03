Cette expérience scientifique produit une variété de motifs tout simplement bluffante !

« Si vous voulez comprendre les secrets de l’univers, pensez en terme d’énergie, de fréquence et de vibration ». Ainsi s’exprimait Nikola TESLA (1856-1943), un des plus grands inventeurs des 18 et 19èmes siècles. On lui doit de grandes découvertes qui sont à l’origine de nos technologies actuelles.

Si l’énergie est au cœur de nos préoccupations contemporaines, on oublie souvent le pouvoir des ondes, dont nous sommes baignés pourtant. C’est un peu de cette magie que nous propose cette vidéo.

Dans cette expérience, le manipulateur a saupoudré une matière blanche (du sel ?) sur une plaque métallique qu’il fait vibrer. A chaque fréquence de vibration correspond un motif géométrique. Naturellement défilent toutes sortes de compositions, pour un effet assez hypnotique.

Si vous cherchez une inspiration graphique, voici de quoi faire votre bonheur !