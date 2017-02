Les Walk off the Earth reprennent Shape of You de Ed Sheeran et on adore !

Walk off the Earth est un groupe connu pour ses reprises originales utilisant des instruments improbables

Ils sont canadiens et se sont rendus célèbres en 2012 par leur reprise de Somebody than I used to know, où ils étaient à 5 à jouer sur une unique guitare, reprise saluée par le chanteur originel Gotye ! Depuis, on les a applaudis sur des tubes comme Someone Like You de la chanteuse Adele, Party Rock Anthem de LMFAO, The Edge of Glory de Lady Gaga, Karma Police de Radiohead, Man Down de Rihanna, From Me to You, Blackbird et Yesterday des Beatles...

Ce qu'on sait moins c'est que Gianni Luminati, Ryan Marshall, Mike Taylor, Joel Cassady et Sarah Blackwood forment un vrai groupe avec une activité propre importante. Ils composent et réalisent également leurs propres compositions depuis des années. La liste des instruments dont ils savent jouer est impressionnante : guitare, guitare électrique, basse, ukulélé, banjo, kazoo, cajón, clavier, percussions, voix, thérémine, beatbox, xylophone, cigar box guitar, violoncelle, contrebasse, tube sonore spiralé7, trompette, tuba... Qui dit mieux ?

N'hésitez pas à regarder sur youtube leurs autres clips, toujours créatifs, de haute qualité et joyeux ! Nous on adore !