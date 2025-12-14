Eye-liner : ce geste avec un simple accessoire du quotidien fait mieux que la pratique, même sur paupières tombantes

Vous rêvez d’un trait d’eye-liner fin et net, mais devant le miroir il vire souvent à la séance de rattrapage, coton-tige à la main et yeux qui piquent. Après plusieurs tentatives, la même phrase tombe toujours : "Avec un peu de pratique, ça viendra", comme si le problème venait uniquement de votre dextérité.

Et si le vrai déclic ne tenait pas à des heures d’entraînement, mais à un bon guide pour réussir son trait d’eye-liner ? Une simple carte ou un morceau de ruban adhésif peuvent transformer votre paupière en pochoir maison, à adapter ensuite aux paupières tombantes comme à la tendance du micro-liner. Le secret tient en quelques millimètres bien placés.

Pourquoi réussir son trait d’eye-liner ne dépend pas que de la pratique

Les tutos maquillages montrent souvent un tracé yeux fermés, alors que pour des paupières tombantes ou marquées de plis, le trait disparaît dès que l’on relève le regard. La maquilleuse Cara Lovello conseille au contraire d’avoir les yeux ouverts, en regardant droit dans le miroir, pour visualiser les plis de la paupière. "Une fois que vous avez dessiné les ailes [n.d.l.r la partie extérieure de l'eyeliner], vous pouvez fermer l'œil et terminer l'eye-liner", explique Cara Lovello, maquilleuse professionnelle, dans un article publié en septembre 2024 sur le média Instyle.

Sur ces yeux dits "tombants", elle recommande aussi d’éviter un trait épais et continu. "L'eye-liner noir tout le long de la ligne supérieure des cils va fermer davantage les yeux", rappelle-t-elle. Mieux vaut orienter la virgule vers la queue du sourcil, comme le suggère la maquilleuse Katie Jane Hughes, et combler le creux de la paupière pour former un triangle graphique, souvent appelé effet "ailes de chauve-souris" pensé justement pour les paupières tombantes.

La méthode carte bleue ou ruban adhésif : le pochoir maison qui change tout

L’idée est simple : créer un guide pour eye-liner en détournant un objet du quotidien. On place une carte (bancaire ou de fidélité) ou un petit morceau de ruban adhésif dans le prolongement du ras de cils inférieur vers la tempe, sans tirer sur la peau. Ce support forme une rampe : il suffit de faire glisser la pointe de l’eye-liner le long de ce bord, de l’extérieur vers l’intérieur, puis de remplir la petite aile ainsi dessinée avant de retirer doucement le guide pour découvrir un tracé net et symétrique.

La préparation de la peau joue aussi beaucoup dans le rendu. Un nettoyage à l’eau micellaire, une noisette de crème adaptée puis un voile de poudre matifiante limitent les bavures et prolongent la tenue, même en hiver. En cas de mini-dérapage, un coton-tige légèrement humidifié ou une pointe de correcteur suffisent pour affiner le résultat sans tout recommencer. Côté outils, deux options s’offrent à vous :

la carte, rigide, facile à placer et qui ne laisse aucune marque sur la peau ;

le ruban adhésif, qui "colle" à la paupière et offre une délimitation parfaitement nette.

Adapter la technique : paupières tombantes et micro-liner liftant

Sur des paupières tombantes, placer d’abord le guide en gardant les yeux ouverts, toujours aligné sur le ras de cils inférieur vers la queue du sourcil pour obtenir un effet liftant. On peut ensuite prolonger légèrement le trait au-dessus du pli et remplir le creux afin de former ce fameux triangle "ailes de chauve-souris", qui reste visible paupière relevée. L’influenceuse beauté Saïda Boubellal, connue sous le pseudo mmb_makemebeautiful sur TikTok, montre une variante en traçant une première virgule depuis les cils inférieurs, puis un second point quelques millimètres plus haut avant de relier le tout en petit triangle pour étirer le regard.

Pour celles qui préfèrent un résultat discret, la tendance du "micro-liner" offre une version ultra-fine du trait. Le principe, décrit comme un trait minimaliste au ras des cils supérieurs prolongé d’une aile de seulement 1 à 2 millimètres, convient à toutes les formes d’yeux, y compris les paupières tombantes. Après un primer et un voile léger de poudre, on trace ce micro-trait avec l’aide du guide, puis on étire très légèrement au coin externe. "il crée un effet lifté, allonge le regard, et il n’a pas besoin d’être parfait pour être efficace", a expliqué Alexis Ferro, maquilleuse professionnelle, lors d'une interview accordée au média The Zoe Report et relayée par Elle. Un brun doux, un bleu nuit ou un vert profond permettent de personnaliser ce look net en dix secondes.