Apéro : cette tartinade méditerranéenne ultra-fondante prête plus vite qu’une vinaigrette va ringardiser le houmous
En cinq minutes et sans robot, cette tartinade méditerranéenne au fromage frais promet de détrôner houmous et tarama à l’apéro. Quels gestes lui donnent sa texture ultra-fondante ?
Oubliez le houmous : la tartinade méditerranéenne au fromage frais plus rapide qu’une vinaigrette
Sur la table, le pain encore tiède attend sa couche crémeuse. Dans le bol, une préparation couleur ivoire mouchetée de rouge et de vert, qui sent l’huile d’olive, l’ail frais et le basilic. À la première cuillerée, ça fond comme une rillettes légère, avec un petit croquant discret. On oublie instantanément les chips molles et les biscuits apéro trop salés.
On a surtout l’impression d’avoir triché : cinq minutes, un bol, une fourchette, aucun robot et pas la moindre cuisson. Une tartinade méditerranéenne au fromage frais, plus rapide qu’une vinaigrette, qui fait passer houmous et tarama au second plan. Reste à voir comment la préparer en un geste, même quand les amis débarquent à l’improviste.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de fromage frais à tartiner + 1 petite gousse d’ail râpée
- ✅ 40 g de tomates séchées à l’huile + 30 g d’olives noires dénoyautées, finement coupées
- ✅ 20 g d’amandes en poudre torréfiées + 2 c. à soupe de basilic frais ciselé
- ✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à soupe de jus de citron, 1 c. à café de vinaigre balsamique, sel fin, poivre du moulin
Pourquoi cette tartinade méditerranéenne va remplacer le houmous à l’apéro
On veut une tartinade qui ait du goût sans plomber l’apéro. Ici, la base de fromage frais à tartiner apporte une onctuosité nette, sans farine ni cuisson, pendant que les tomates séchées à l’huile et les olives noires dénoyautées amènent tout de suite le soleil. Le résultat est plus léger qu’un houmous dense, mais bien plus gourmand qu’un simple fromage aux herbes.
D’ailleurs, la poudre d’amandes torréfiée remplace avantageusement les fruits secs entiers : elle donne du relief, sans empêcher la tartinade d’être ultra-fondante. En cinq minutes, on a une crème pleine de caractère, prête à napper pain, crudités et petits feuilletés.
Recette étape par étape : la tartinade plus vite qu’une vinaigrette
Le secret tient surtout à l’ordre des gestes. On commence par travailler le fromage seul, pour obtenir une texture souple, puis on ajoute les morceaux parfumés, avant de finir par l’assaisonnement. En dernier, un court repos au frais resserre l’ensemble et donne cette tenue parfaite dans le bol.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mettre le fromage frais dans un bol et l’assouplir à la fourchette jusqu’à texture bien lisse.
- Technique : Ajouter ail râpé, tomates séchées, olives et basilic, puis mélanger sans écraser complètement les morceaux.
- Cuisson : Aucune cuisson ; incorporer l’huile d’olive, le jus de citron, le vinaigre balsamique et la poudre d’amandes, poivrer, goûter puis saler si besoin.
- Finition : Filmer le bol et laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur avant de servir, avec un léger filet d’huile en surface.
Conservation et idées de service pour votre tartinade méditerranéenne au fromage frais
On sert cette crème bien froide, dans un bol creusé d’un sillon d’huile, entouré de pain grillé, pita, crackers et crudités croquantes. Elle se garde deux à trois jours au réfrigérateur dans un bocal hermétique ; on la sort dix minutes avant l’apéro, on mélange rapidement et on peut aussi l’étaler dans un wrap ou un sandwich du lendemain.
Sources
En bref
- 🕒 En 5 minutes et sans cuisson, cette tartinade méditerranéenne au fromage frais pour 4 personnes change la donne des apéros de dernière minute.
- 🍅 Fromage frais, tomates séchées, olives noires, basilic et amandes torréfiées se mêlent dans un bol pour une crème relevée d’huile d’olive et citron.
- 🤫 Un ordre de gestes précis et un court repos au frais transforment ce bol en tartinade ultra-fondante dont la texture risque de surprendre.
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