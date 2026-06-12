Apéro : il vide l’assiette avant les invités, ces roulés jambon-melon prêts en 10 min cachent un détail irrésistible
Un mari qui vide le plat d’apéro avant même que la sonnette ne retentisse, ça intrigue. En 10 minutes, ces roulés de jambon cru au melon cachent un tour citronné qui change tout.
Mon mari a vidé l’assiette avant les invités : mes roulés de jambon cru au melon prêts en 10 minutes
Une assiette posée sur la table basse, le parfum du melon bien mûr qui se mêle au fumet salin du jambon cru, et ce petit silence qui tombe au premier croc. La chair orangée éclate sous la dent, le jambon se fait soyeux, un voile crémeux rafraîchit tout le palais. On sent tout de suite l’été ; les verres qui s’entrechoquent, la nappe qui colle un peu aux avant-bras, et ce besoin presque urgent d’avoir quelque chose de frais à picorer du bout des doigts.
Dans bien des familles, cette scène arrive plus vite que prévu : le plat d’apéro est prêt, on s’absente deux minutes pour chercher la boisson… et on revient sur un plateau presque vide. Ici, c’est le mari qui a tout fait disparaître avant même que les invités ne sonnent, avec cette phrase qui met la pression : « Refais-en vite ! ». Si ces roulés de jambon cru au melon déclenchent ce genre de razzia, c’est qu’ils cachent un détail malin au cœur de la bouchée, capable de les rendre aussi addictifs que propres à servir aux invités.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 melon charentais bien mûr (900 g à 1,1 kg)
- ✅ 10 tranches fines de jambon cru (Serrano, Parme ou Bayonne, ≈ 160 g)
- ✅ 200 g de fromage frais à tartiner, 1 citron jaune, 1 c. à s. d’huile d’olive
- ✅ Basilic frais, poivre, ail et piment d’Espelette (facultatif), 20 piques en bois
Pourquoi ces roulés de jambon cru au melon disparaissent avant l’arrivée des invités
Le sucré juteux du melon réveille le salé du jambon, tandis qu’une crème citronnée, fraîche et légèrement poivrée, sert de lien gourmand entre les deux.
Pas à pas : la méthode express
Tout se joue dans la découpe, la bonne dose de crème et le repos au froid.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper le melon en bâtonnets frais.
- Technique : Mélanger fromage, citron, huile, assaisonnement.
- Cuisson : Rouler melon et basilic dans le jambon.
- Finition : Couper, piquer, filmer, rafraîchir au réfrigérateur.
Variantes, service et conservation express
On troque le basilic contre menthe ou pistou, on ajoute un filet de miel ; préparés une heure avant, ces roulés appellent un verre de rosé.
En bref
- 🍈 Un apéro d’été où le mari finit l’assiette de roulés de jambon cru au melon, prêts en 10 minutes puis rafraîchis 20 minutes au froid.
- 🍢 La recette repose sur des bâtonnets de melon réguliers, une crème salée et acidulée et un roulage serré pour obtenir bouchées qui se tiennent.
- 🥂 Astuces d’assemblage, geste interdit et variantes pistou, mozzarella ou miel promettent des roulés de jambon cru au melon encore plus irrésistibles à l’apéritif.
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