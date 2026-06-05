Apéro : oubliez chips et charcuterie, cette recette salée prête en 30 min a mis tous mes invités d'accord

À l’heure de l’apéro, ces donuts salés aux lardons cuits au four volent la vedette aux chips et à la charcuterie. Leur texture ultra moelleuse tient à un geste simple en cuisine.

« Attends, c’est un donut ça ? » : quand j’ai posé le plateau sur la table, mes invités ont oublié les chips et la charcuterie

Fin d’après-midi, les verres tintent et tout le monde vise déjà le bol de chips. Sur la table, les classiques patientent : rillettes, cornichons, petits biscuits salés. Puis arrive un plateau encore tiède, avec des anneaux bien dodus, dorés sur les bords, qui sentent le fromage fondu et le lardon grillé. Un parfum de boulangerie salée qui fait lever toutes les têtes.

Les mains se tendent avant même que l’on ait posé le plat. « Attends, c’est un donut ça ? » On regarde la forme, on s’attend au sucre, et c’est un moelleux salé qui explose en bouche. Le genre de bouchée qu’on attrape du bout des doigts, qui remplace en une seconde les chips et la charcuterie. Le secret tient dans une pâte ultra simple… et un moule bien choisi.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 220 g de farine T55, 30 g de maïzena, 1 sachet de levure chimique, 1 c. à café de sel fin.

✅ Appareil : 3 œufs, 120 ml de lait (ou 100 ml + 20 ml de lait ribot), 60 ml d’huile neutre, 1 c. à café de moutarde.

✅ Garniture : 150 g de lardons fumés, 120 g d’emmental râpé (ou moitié comté), 1 c. à soupe d’herbes ciselées, poivre.

✅ Pour le moule & le service : beurre ou huile, fromage blanc, moutarde, jus de citron, crudités et cornichons.

Les donuts salés aux lardons qui volent la vedette à l’apéro

Ces donuts salés aux lardons (au four) ont tout pour détourner les regards. Visuellement, on pense pâtisserie ; en bouche, c’est un petit cake moelleux, bien parfumé, avec des lardons fumés rissolés et des fils d’emmental qui s’étirent.

Le moule à donuts donne cette forme d’anneau parfaite, facile à saisir, pendant que la pâte type cake salé reste légère. On obtient des bouchées moins grasses qu’un beignet frit, mais tout aussi généreuses, qui se réchauffent en un clin d’œil pour un deuxième service.

La méthode express, étape par étape

Côté technique, rien de compliqué : on respecte l’ordre des mélanges, on ne travaille pas trop la pâte et on vise une cuisson à 180 °C en cuisson au four chaleur tournante. La dorure vient naturellement grâce à la réaction de Maillard, surtout si les lardons sont déjà bien colorés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rissoler les lardons à sec jusqu’à bien dorés, égoutter. Préchauffer le four à 180 °C chaleur tournante et graisser généreusement le moule à donuts. Technique : Mélanger farine, maïzena, levure, sel. Fouetter à part œufs, lait, huile, moutarde, puis verser sur les poudres et mélanger brièvement. Incorporer fromage, lardons tiédis, herbes et poivre. Cuisson : Verser la pâte dans une poche à douille, remplir chaque empreinte aux 2/3–3/4. Enfourner 12 à 15 minutes jusqu’à ce que les donuts soient levés et dorés, cœur encore souple. Finition : Laisser reposer 3 minutes dans le moule, démouler sur grille. Ajouter fromage et miettes de lardons, passer 1 à 2 minutes sous le gril, puis servir tièdes avec sauce fromage blanc–moutarde.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Une pâte très hydratée, levure chimique et lait (ou lait ribot) donnent une mie aérée. Les lardons sont d’abord saisis puis bien égouttés, pour apporter du goût sans détremper. La cuisson courte à 180 °C suffit à dorer sans sécher le cœur. ✨ Le twist gourmand : Parsemer les donuts de comté ou de bleu émietté, ajouter quelques miettes de lard croustillant et de ciboulette, puis passer 1 à 2 minutes sous le gril pour un dessus gratiné façon mini pizzas-donuts. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre la pâte trop longtemps ou au robot ; le gluten se développe, les donuts deviennent denses, secs, et gonflent beaucoup moins.

Variantes & astuces de service

Pour une version plus fromagère, on remplace une partie de l’emmental par du comté, de la raclette ou un reste de plateau, coupés très fin.

Sans porc, on mise sur des dés de jambon, de bacon de dinde ou des légumes rôtis bien égouttés. On peut aussi cuire les donuts la veille, les garder au réfrigérateur dans une boîte hermétique et les réchauffer 5 minutes à 150 °C, directement sur grille, afin de préserver leur moelleux.