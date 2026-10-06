Arrêtez de servir des tartes poireaux-lardons détrempées : 2 gestes avant le four gardent la pâte ultra croustillante

Une pâte qui craque sous la fourchette, le parfum beurré qui s’échappe du four, les poireaux fondants mêlés aux lardons fumés… Cette tarte du soir a tout du plat réconfort, surtout quand la première bouchée reste bien sèche et nerveuse.

Mais on connaît aussi la version moins réjouissante : bords dorés, dessous mou, presque bouilli. Pour une tarte poireaux lardons croustillante et rapide à chaque fournée, tout se joue avant l’enfournement, en deux gestes très simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée ou feuilletée pur beurre (230 à 250 g)

✅ 3 poireaux moyens (environ 600 g, blanc et vert tendre)

✅ 140 g de lardons fumés, 15 g de beurre, sel, poivre, muscade

✅ 1 à 2 c. à s. de moutarde ou crème, 30 g d’emmental, 1 blanc d’œuf

Pourquoi votre tarte poireaux‑lardons finit souvent avec une pâte molle

Entre l’eau des poireaux, la graisse des lardons et parfois trop de crème, le fond absorbe tout. Sans précuisson ni légumes bien asséchés, il reste pâle, mou, loin de la tarte fine poireaux lardons rêvée. Pourtant, un jeu précis sur la cuisson douce et la plaque brûlante suffit à garder un fond de tarte pas détrempé.

Recette express : la tarte poireaux‑lardons en 4 étapes

On commence par une vraie fondue de poireaux bien sèche, on ajoute les lardons, puis on laisse tiédir. Pendant ce temps, la pâte saisit sur une plaque brûlante ; précuite et protégée, elle reste croustillante jusqu’à la dernière part, pour un dîner complet souvent sous les 8 €.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Nettoyer et émincer les poireaux, les cuire au beurre à feu doux 15 à 20 minutes, jusqu’à fondue bien sèche. Technique : Ajouter les lardons fumés, les faire dorer 5 minutes, poivrer, muscader, goûter puis saler si besoin ; laisser tiédir complètement. Cuisson : Préchauffer le four à 190 °C avec la plaque, dérouler la pâte piquée dessus, précuire 5 à 7 minutes pour fixer le dessous. Finition : Badigeonner éventuellement blanc d’œuf ou fine couche de moutarde, répartir la garniture tiède, enfourner 15 à 20 minutes ; servir la tarte aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps en semaine 35 à 40 min 🔍 Le secret de l’expert Les poireaux cuits longuement à feu doux rendent leur eau avant d’arriver sur la pâte. Plaque brûlante, précuisson et couche de blanc d’œuf créent une croûte presque imperméable aux jus. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson des poireaux, ajouter 1 cuillère de vin blanc bien réduit. À la sortie du four, finir par un voile de zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser une garniture brûlante et humide sur pâte non précuite, puis couvrir d’aluminium ou réchauffer ensuite au micro-ondes

Variantes sans perdre le croustillant

On peut charger cette tarte poireaux lardons rapide en poireaux et réduire les lardons, ou remplacer ces derniers par du saumon fumé ajouté après cuisson. Un voile d’emmental suffit ; pour réchauffer, 5 à 7 minutes à 180 °C sur plaque, jamais au micro-ondes, gardent la pâte sèche et craquante.

Sources Top Santé

«Flamiche au maroilles la tarte briochee culte du nord et les astuces pour la reussir comme en estaminet»