Au petit-déjeuner, vous ruinez vos fruits : cette préparation crue remplace la confiture, garde les vitamines

Confiture trop sucrée, cuisson interminable : une nouvelle façon crue de tartiner les fruits s'impose au petit-déjeuner. Et si la révolution venait de la crufiture ?

Plus personne ne fait cuire ses fruits : cette préparation crue remplace la confiture sur toutes les tartines

Odeur de pain encore tiède, croûte croustillante, couteau qui file sur une tranche beurrée… Sauf qu’au lieu de la couche de confiture très sucrée, on étale une texture souple, fruitée, presque comme un coulis qui se tient. Le parfum est plus vif, la couleur plus vive, le goût se rapproche du fruit croqué à même le panier.

Cette sensation porte un nom : la crufiture, une confiture crue qui bouscule les habitudes du petit-déjeuner. Zéro casserole, très peu de sucre, une explosion de fraîcheur. On garde les vitamines, on gagne du temps, et on transforme toutes les tartines en dessert malin. Comment s’y prendre en pratique pour une crufiture de fraises prête à tartiner en quelques minutes ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de fraises fraîches bien mûres

✅ 2 à 3 c. à s. (20–30 g) de graines de chia

✅ 1 à 2 c. à s. de miel ou de sirop d’érable (facultatif)

✅ 1 c. à s. de jus de citron + tranches de pain au levain ou complet pour servir

Crufiture : la confiture crue qui garde tout le fruit

La crufiture, c’est simplement une purée de fruits frais épaissie à froid avec des graines de chia. Pas de cuisson longue, pas de sucre à parts égales avec le fruit. On mixe, on laisse les graines gonfler, et on obtient une texture de confiture souple, éclatante de couleur.

Sans chaleur, les nutriments sensibles comme la vitamine C et une grande partie des antioxydants restent intacts. On dose le miel ou le sirop d’érable au goût, voire pas du tout ; les fruits bien mûrs suffisent souvent à sucrer naturellement les tartines aux fruits sans sucre ajouté. Résultat : une garniture légère, très fruitée, parfaite sur pain complet ou au levain grillé.

La crufiture de fraises express : la méthode inratable

On commence par laver, équeuter puis mixer les fraises jusqu’à obtenir une purée lisse ou légèrement grumeleuse, selon la texture recherchée. On ajoute le jus de citron, le miel ou le sirop d’érable, on goûte et on ajuste. Viennent ensuite les graines de chia, qui vont transformer cette purée en confiture crue.

Le mélange repose ensuite au réfrigérateur entre 30 minutes et 1 heure. Les graines de chia gonflent, absorbent l’eau du fruit et créent ce gel caractéristique. Si la crufiture paraît encore trop fluide, on ajoute une petite cuillère de chia et on patiente 15 minutes de plus. Trop dense ? On détend avec un peu de purée de fruits. Quand la texture se tient sur la tartine sans couler, c’est prêt.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, équeuter puis couper les fraises ; les mixer en purée plus ou moins lisse. Technique : Ajouter le jus de citron, sucrer au miel ou au sirop d’érable si besoin, goûter puis incorporer les graines de chia en mélangeant bien. Cuisson : Aucune cuisson ; laisser simplement reposer la crufiture 30 à 60 minutes au réfrigérateur pour que les graines gélifient la purée. Finition : Ajuster la texture, transvaser en pot hermétique, puis tartiner sur des tranches de pain grillé, nature ou recouvertes d’un voile de fromage frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 5 min 🔍 Le secret de l’expert Les graines de chia libèrent un gel qui emprisonne l’eau des fruits ; c’est lui qui donne cette tenue de confiture sans cuisson ni gélifiant industriel. Le citron réveille le goût, stabilise la couleur et aide à préserver les nutriments fragiles. ✨ Le twist gourmand : Tartiner d’abord une fine couche de fromage frais nature, puis ajouter la crufiture ; on obtient une tartine façon cheesecake, surtout avec un soupçon de vanille ou quelques zestes d’agrumes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser trop de graines de chia “pour aller plus vite” ; la crufiture devient une pâte compacte, difficile à étaler, et perd toute sa gourmandise.

Tartines, variantes et conservation de la crufiture

Au petit-déjeuner, on la sert nature sur pain au levain grillé, avec quelques fraises fraîches en tranches par-dessus. Pour un brunch, on mise sur une base de fromage frais, un nuage de crufiture de framboises ou de myrtilles et une poignée de granola pour le croquant. Au goûter, elle remplace la confiture sur une brioche toastée.

Côté variantes, la même recette fonctionne avec mangue, abricots bien mûrs ou mélange de fruits rouges. On peut même préparer une crufiture sans sucre ajouté, en choisissant des fruits très parfumés et en jouant sur l’acidité du citron. La préparation se conserve une semaine au réfrigérateur, dans un pot en verre parfaitement propre, toujours manipulé avec une cuillère nette.

Pour prolonger la saison, on congèle la crufiture en petites portions, par exemple en bacs à glaçons ; il suffira de laisser décongeler au frais avant de tartiner. De quoi avoir, toute l’année, des tartines de fruits à la fois fraîches et généreuses, sans rallumer le feu sous la casserole.