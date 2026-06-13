Aubergines : finies les tranches spongieuses, ce gratin roulé au four révèle le geste qui donne ce parfum du Sud

Vos aubergines sortent souvent fades, spongieuses, noyées d’huile ? Avec ces roulés gratinés au four, un simple changement de cuisson révèle tout leur parfum du Sud.

Une odeur d’ail, de thym et de tomate chaude, un gratin qui crépite, des rubans d’aubergine moelleux sous la fourchette : on est loin de la tranche fade, spongieuse et noyée d’huile. Ici, chaque bouchée mêle le fondant du légume, un cœur crémeux et un dessus gratiné qui claque sous la dent.

Finies les aubergines fades qui boivent l’huile à la poêle ; en version roulés d’aubergines gratinés, elles prennent un vrai accent du Sud. On part de tranches rôties, garnies d’une farce parfumée, puis serrées dans un plat de tomate avant de passer au four. La promesse : un plat généreux que tout le monde redemande.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 grosses aubergines (≈ 900 g), 3 c. à s. d’huile d’olive

✅ Sel fin, poivre noir

✅ 250 g de ricotta, 1 gousse d’ail, 1 c. à s. de thym

✅ 40 g de parmesan, 500 g de coulis, 100 g de mozzarella râpée

Fini les aubergines fades : le geste qui change tout (les rôtir puis les rouler)

Le secret commence avant la farce : des aubergines rôties à 200°C, en longues tranches de 5 mm, étalées sans se chevaucher. La chaleur sèche évapore l’eau, concentre le goût et limite l’absorption d’huile ; la chair devient souple, presque confite. Une fois tiédies, ces bandes se roulent sans casser autour de la garniture. Le plat prend déjà un parfum de légume grillé.

Les bons ratios pour des roulés d’aubergines gratinés qui se tiennent

Pour que les roulés se tiennent, on garde des ratios simples : environ 900 g d’aubergines pour 250 g de ricotta et 500 g de coulis. La farce doit rester épaisse ; si besoin, on égoutte la ricotta ou on ajoute un œuf. Côté fromage, 100 g de mozzarella plus 40 g de parmesan donnent un gratin doré sans lourdeur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200°C ; trancher les aubergines, les huiler, saler, poivrer et rôtir 15 à 20 minutes, en retournant à mi-cuisson. Technique : Mélanger ricotta, ail râpé, thym frais, parmesan, sel, poivre ; la farce doit se tenir, sinon égoutter la ricotta. Cuisson : Baisser le four à 190°C ; verser le coulis dans le plat, déposer une cuillerée de farce sur chaque tranche rôtie, rouler serré et ranger joint en dessous. Finition : Napper légèrement de coulis, parsemer de mozzarella, gratiner 15 à 20 minutes puis laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté facile 🔍 Le secret de l’expert Rôtir les tranches à 200°C évapore l’eau, concentre le goût et limite l’huile. ✨ Le twist gourmand : Moitié ricotta, moitié chèvre, zeste de citron et pignons grillés pour un parfum intense. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais rouler des aubergines pâles ni noyer le plat de coulis.

Comment servir (et réchauffer) ces roulés d’aubergines gratinés

On les sert brûlants, avec roquette citronnée et pain grillé, ou tièdes le lendemain, réchauffés 10 minutes à 160°C. Une touche de basilic frais ou de feta émiettée au moment du service renforce encore le côté Sud.