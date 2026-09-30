« Bonbons du Brésil » : ces bouchées coco-caramel font un carton au goûter, à condition d’éviter ce geste interdit

À l’heure du goûter, ces bouchées coco caramel façon bonbons du Brésil remplacent sans effort les biscuits du commerce. Quelle est la clé pour garder leur cœur moelleux sous une coque croquante qui ne colle pas aux dents ?

À peine posées sur la table, ces petites sphères dorées embaument la noix de coco grillée et le sucre chaud. Sous les doigts, on sent déjà la coque fine qui promet de craquer, avant de céder sur un cœur coco fondant… Chez nous, mes enfants les appellent les « bonbons du Brésil », et ces bouchées coco caramel détrônent systématiquement le bocal de biscuits.

Le secret tient en quelques ingrédients de placard et à un jeu précis entre feu doux et caramel ambré. On parle de noix de coco râpée, de lait concentré sucré et d’un enrobage au caramel qui reste croquant sans casser les dents. Reste à maîtriser le geste qui évite le caramel amer et le cœur de coco qui s’effrite.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de noix de coco râpée fine

✅ 1 boîte de lait concentré sucré 397 g

✅ 20 g de beurre, 1 pincée de sel, vanille

✅ 180 g de sucre en poudre + 50 ml d’eau

Les bonbons du Brésil maison : des bouchées coco caramel que les enfants réclament

Ici, on n’a que quelques ingrédients clairement identifiables, sans longue liste d’additifs. La noix de coco râpée boit le lait concentré sucré et forme une pâte dense, moelleuse, qui remplace avantageusement bien des biscuits du commerce. Le contraste entre cœur coco tendre et coque de caramel croquant rappelle vraiment une confiserie, ces bonbons coco lait concentré qu’on grignote un à un avec un café ou un verre de lait.

La technique pour une base coco moelleuse et un caramel ambré qui reste croquant

Tout commence dans une casserole à fond épais : beurre fondu, lait concentré, noix de coco, sel et vanille cuisent huit à dix minutes à feu doux, en remuant sans s’arrêter, jusqu’à obtenir une pâte qui se détache des parois. Versée dans un plat, elle doit subir un refroidissement complet avant le façonnage. On forme alors des boules avec les mains légèrement beurrées, alignées sur du papier cuisson. Vient ensuite le caramel ambré blond : sucre et eau chauffés sans remuer, pour éviter la cristallisation du sucre. Ce choc thermique entre bouchées bien froides et caramel chaud crée une coque de caramel croquant, fine et brillante ; si le mélange fige, un simple passage à feu très doux suffit à le détendre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre le beurre, ajouter lait concentré, noix de coco, sel, vanille et cuire en remuant jusqu’à pâte épaisse qui se détache du fond. Technique : Verser dans un plat beurré, laisser tiédir, façonner des boules et les disposer sur du papier cuisson, puis refroidir complètement (30 minutes au frais si besoin). Cuisson : Chauffer sucre et eau sans remuer jusqu’à obtenir un caramel ambré doré, fluide, non brun foncé. Finition : Piquer chaque bouchée froide, la tremper rapidement dans le caramel, égoutter l’excédent et laisser la prise du caramel sur papier cuisson.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert En laissant sécher doucement la pâte coco-lait concentré, on évapore l’excès d’eau : les boules se tiennent sans s’effriter. Un caramel peu remué limite la cristallisation du sucre et reste lisse, prêt à former une coque fine et croquante. ✨ Le twist gourmand : Parsemez le caramel encore tiède d’un mix cacahuètes grillées concassées, zeste de citron vert et une pointe de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le caramel jusqu’au brun très foncé ou y plonger des bouchées encore tièdes : vous obtiendriez une coque dure, collante et amère.

Variantes, conservation et service de ces bouchées coco caramel croquantes

On peut glisser un peu de cannelle dans la base ou un zeste de citron vert pour une note fraîche. Juste après l’enrobage au caramel, quelques graines de sésame ou éclats de cacahuètes grillées renforcent le jeu des textures. Ces bouchées coco caramel se gardent deux à trois jours dans une boîte hermétique, en séparant les couches avec du papier cuisson ; éviter le réfrigérateur, qui ramollirait la coque. On les sert à température ambiante, au goûter, sur un plat de « bonbons du Brésil » posé entre un chocolat chaud et un café serré.