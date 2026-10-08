Butternut : la recette rôtie de Laurent Mariotte qui détrône veloutés et gratins (et l’erreur au four à éviter)

Laurent Mariotte traite la butternut rôtie comme un rôti au four, crousti-fondant et nappé d’un chimichurri parfumé. Quelle méthode simple cache cette alternative aux veloutés et gratins ?

Une butternut qui sort du four, dorée comme un rôti, parfum d’huile d’olive et de citron dans la cuisine. Sa chair se fend à la cuillère, les bords sont presque croustillants, bien loin de la texture uniforme d’un velouté.

Cette butternut rôtie, Laurent Mariotte la traite comme une pièce de viande, avec une découpe précise et une sauce chimichurri verte et relevée. Fini la courge cachée dans un gratin ; elle devient la star du plat. Comment obtenir cette texture crousti-fondante sans compliquer le dîner ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut d’environ 1 kg, pelée et coupée en deux

✅ Huile d’olive, sel fin, poivre du moulin pour assaisonner et rôtir

✅ 1 bouquet de persil, 1 oignon rouge, 1 gousse d’ail, 1 citron bio

✅ Origan séché, flocons de piment, 5 cl de vinaigre de vin rouge, 5 à 15 cl d’huile d’olive

Butternut rôtie Laurent Mariotte : l’alternative aux veloutés et gratins

En saison, on pense rarement à servir une vraie butternut rôtie au four, entière, encore moins à la trancher façon rôti. Pourtant, cette cuisson révèle tout son côté doubeurre : la chair se concentre, les sucres naturels caramélisent, les entailles dorent comme des frites maison. Avec la sauce chimichurri, herbacée et acidulée, on obtient un plat végétarien puissant, parfait aussi pour accompagner une viande grillée.

Butternut façon hasselback : la méthode crousti-fondante

La découpe hasselback consiste à inciser la butternut tous les 2 mm sans couper la base. On multiplie ainsi les zones qui vont griller et laisser passer l’huile d’olive, le sel et le poivre. À 180 °C pendant environ 40 minutes, la courge devient fondante à cœur. Pendant qu’elle rôtit, on prépare le chimichurri qui apportera fraîcheur, piment et peps citronné juste au moment du service.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffez le four à 180 °C. Pelez la butternut, coupez-la en deux dans la longueur, ôtez graines et filaments, posez-la sur une plaque. Technique : Placez des baguettes de chaque côté et incisez le dessus tous les 2 mm sans atteindre la base ; badigeonnez d’huile d’olive, salez, poivrez. Cuisson : Enfournez pour environ 40 minutes, jusqu’à ce que la chair soit fondante et que les bords des lamelles soient bien dorés. Finition : Pendant la cuisson, hachez persil, oignon et ail puis mélangez-les avec origan, piment, citron, vinaigre et 5 à 15 cl d’huile pour obtenir un chimichurri épais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 55 min 🔍 Le secret de l’expert Les entailles serrées créent plus de surface dorée et laissent entrer l’huile, rendant la butternut fondante, parfumée, jamais sèche. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez au service un peu de feta ou de fromage de brebis émietté, plus quelques graines de courge ou noisettes torréfiées pour un supplément de croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper jusqu’au fond lors de la découpe, ou enfourner la butternut déjà nappée de chimichurri, casse la forme hasselback et donne une chair molle, fade.

Butternut chimichurri : service et variantes rapides

Servez la butternut entière sur un plat chaud, puis tranchez à table, comme un rôti à partager.