Canicule : ce repas froid du soir de grand-mère qu’on devrait tous préparer pour tenir la nuit sans climatisation

Alors que la canicule s’installe partout en France, les repas du soir deviennent un casse-tête dans des cuisines surchauffées. Cette soupe glacée façon grand-mère promet un dîner léger qui aide à mieux supporter la nuit sans climatisation.

La chaleur colle aux draps, les volets restent clos, et la moindre flamme sous une casserole semble insupportable. Pourtant, sur la table, un grand bol de velouté froid attend, nappé d’un filet d’huile et de quelques éclats de noisettes. Une odeur verte de menthe et de courgette monte, fraîche comme un jardin après l’arrosage du soir.

Nos grands-mères avaient ce réflexe simple : un repas froid canicule soir, nourrissant mais léger, préparé aux heures fraîches et servi glacé pour aider le corps à se calmer avant la nuit. Ce plat existe toujours, remis au goût du jour par les recettes d’été ; reste à voir pourquoi cette soupe du jardin fonctionne si bien quand le thermomètre ne redescend plus.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 courgettes moyennes, 150 g de petits pois, 500 ml de bouillon de légumes

✅ 100 g de fromage de chèvre frais, 5 à 6 feuilles de menthe fraîche

✅ 1 échalote, 1 gousse d’ail, 2 càs d’huile d’olive, sel, poivre

✅ 1 poignée de noisettes, quelques glaçons, œufs durs ou lentilles froides en accompagnement

Le repas froid du soir idéal : la soupe glacée courgette–petits pois–chèvre–menthe

En pleine canicule, chaque degré compte. Allumer le four tard le soir réchauffe la maison ; un plat gras alourdit la digestion et entretient la sensation de fournaise interne. Nos grands-mères misaient au contraire sur des légumes riches en eau, un peu de protéines légères et des herbes fraîches.

Dans ce velouté froid, la courgette apporte eau et douceur, les petits pois offrent des protéines végétales et un léger côté sucré qui passe très bien quand il fait chaud. Le chèvre frais donne du corps sans excès de gras. La menthe, grâce au menthol, stimule les récepteurs du froid en bouche ; on ressent une fraîcheur nette dès la première cuillère, même quand l’air reste lourd.

Servie glacée, la soupe devient un vrai “climatiseur culinaire” : hydratante, rassasiante, sans lourdeur. On reste au plus près des recommandations de canicule : boire beaucoup d’eau, limiter l’alcool et garder un dîner léger mais suffisant.

Recette pas à pas : la soupe froide de grand-mère spéciale canicule

L’astuce clef consiste à tout préparer le matin ou tard le soir, quand la cuisine est plus respirable. On lave les courgettes, on les coupe en rondelles. On blanchit rapidement les petits pois, simplement pour les fixer en vert éclatant. Échalote et ail suent doucement dans l’huile d’olive, sans jamais colorer.

Les légumes cuisent ensuite dans le bouillon une dizaine de minutes, pas plus ; on veut des courgettes fondantes mais encore gorgées d’eau. Vient le mixage avec le chèvre et la menthe, jusqu’à obtenir une texture de velouté froid, lisse et presque mousseux. La soupe part ensuite au réfrigérateur pour au moins deux heures de repos, le temps que tout se rafraîchisse en profondeur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Aux heures fraîches, laver et couper les courgettes ; blanchir les petits pois 2 à 3 min puis les refroidir à l’eau froide ; émincer échalote et ail. Technique : Faire revenir échalote et ail dans l’huile d’olive jusqu’à transparence, ajouter courgettes et petits pois, mélanger quelques minutes. Cuisson : Verser le bouillon, laisser frémir 10 à 12 min ; mixer ensuite avec le chèvre, la menthe, sel et poivre jusqu’à texture très veloutée. Finition : Laisser tiédir, réfrigérer au moins 2 h ; au service, ajouter noisettes torréfiées, feuilles de menthe et éventuellement un ou deux glaçons.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps en cuisine chaude 15–20 min + 2 h au froid 🔍 Le secret de l’expert Cuisson courte, légumes gorgés d’eau, peu de matières grasses : le corps travaille moins pour digérer et supporte mieux la nuit chaude. La menthe et le service très froid créent une vraie sensation de fraîcheur, sans rallumer le gaz au moment le plus étouffant. ✨ Le twist gourmand : Passer les bols 10 min au congélateur, ajouter au service quelques dés de concombre glacé et un filet d’huile d’olive citronnée pour un contraste croquant et ultra-frais. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Charger la soupe en crème, beurre ou fromage en excès. Elle deviendrait lourde, plus difficile à digérer et perdrait tout son effet rafraîchissant.

Variantes et petites touches modernes qui respectent l’esprit de nos grands-mères

On peut jouer sur les herbes en ajoutant basilic ou coriandre avec la menthe, ou sur le fromage en remplaçant le chèvre par ricotta ou fromage blanc pour un velouté encore plus léger. Une cuillère de yaourt grec au moment du service renforce les protéines sans alourdir.

Quelques gouttes de jus de citron, des amandes effilées ou des graines de courge à la place des noisettes donnent d’autres accents, tout en gardant une recette froide sans four. Pour en faire un vrai dîner, on ajoute simplement un œuf dur par personne, une petite portion de lentilles ou pois chiches froids et un morceau de pain. La soupe se conserve 48 heures au réfrigérateur dans une bouteille bien fermée ; on la secoue, on sert glacé, et la maison reste au frais plusieurs soirs de suite.