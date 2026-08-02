Canicule : si vous rangez votre plat à lasagnes, vous passez à côté de cette version froide sans four

Canicule, cuisine qui surchauffe, mais envie intacte de parts généreuses ? Ces lasagnes froides tomate-ricotta-basilic promettent un vrai plat à partager sans allumer le four.

On s’obstine tous à ranger le plat à lasagnes dès qu’il fait chaud : la version froide tomate-ricotta-basilic spéciale chaleur

Quand l’air est lourd et que la cuisine surchauffe, le gratin fumant qui sort du four fait moins envie. Pourtant, on a toujours ce souvenir de lasagnes fondantes servies en grandes parts au milieu de la table.

Par réflexe, on range donc le plat à lasagnes dès que le thermomètre grimpe. Et si on le laissait au contraire au frigo, pour en faire un millefeuille glacé qui se mange sans chaleur et sans four ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour les pâtes : 250 g de feuilles de lasagne fraîches, 1 c. à c. de sel fin.

✅ Pour les tomates : 500 g de tomates bien mûres, poivre noir du moulin.

✅ Pour la crème : 250 g de ricotta épaisse , 30 g parmesan râpé, 1 gousse d’ail, 1 citron (zeste + 1 c. à s. de jus), 4 c. à s. d’huile d’olive.

, 30 g parmesan râpé, 1 gousse d’ail, 1 citron (zeste + 1 c. à s. de jus), 4 c. à s. d’huile d’olive. ✅ Pour le parfum : 1 botte de basilic (environ 25 g), pignons grillés et olives noires concassées en option.

Pourquoi vous n’êtes plus obligé de renoncer aux lasagnes dès qu’il fait chaud

Lasagnes riment souvent avec four brûlant et béchamel, donc on renonce dès qu’il fait chaud. La version froide tomate-ricotta-basilic garde les couches généreuses, mais les transforme en millefeuille léger qui se déguste glacé.

Recette des lasagnes froides tomate-ricotta-basilic : le pas-à-pas spécial grosse chaleur

Bonne nouvelle, tout se prépare en une vingtaine de minutes ; ensuite, on laisse simplement le réfrigérateur travailler. Résultat : des lasagnes froides tomate ricotta basilic qui se tiennent parfaitement, même en pleine chaleur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Pocher les feuilles de lasagne 1 à 2 minutes dans une eau salée, rafraîchir sous l’eau froide, égoutter, huiler légèrement. Technique : Couper les tomates en dés, saler, laisser dégorger 10 minutes puis égoutter pour éviter de détremper les couches. Cuisson : Mélanger ricotta, ail râpé, parmesan, zeste, 1 c. à s. de jus de citron, 2 c. à s. d’huile, sel et poivre, pour une crème ferme. Finition : Dans un plat, alterner feuilles, ricotta, tomates égouttées et basilic ciselé ; filmer, mettre au frais 2 à 4 heures, servir froid avec un filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Repos au frais 2 à 4 h 🔍 Le secret de l’expert Le secret, c’est l’équilibre : feuilles légèrement sous-cuites, tomates égouttées et ricotta dense, bien assaisonnée, enrichie d’un peu d’huile et de parmesan, qui se raffermit au froid. ✨ Le twist gourmand : Pour le croquant, ajouter pignons grillés et olives noires concassées, ou servir en petits cubes façon bouchées d’apéro. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : tomates pleines de jus, ricotta liquide, et plat oublié plus de 2 heures hors du réfrigérateur en pleine chaleur.

Le carnet de chef : secrets, variantes et conservation sans prise de tête

On sert ces lasagnes bien froides, avec un filet d’huile d’olive et, éventuellement, quelques copeaux de parmesan ou pignons grillés. Préparé la veille et bien filmé, le plat se garde 24 heures au réfrigérateur (0 à 4 °C), sans jamais rester plus de 2 heures à température ambiante.

Sources Top Santé

«Oubliez la bolognaise il y a une version fraiche des lasagnes parfaite en ete»