Barbecue : cette boîte de fromage près du grill change l'apéro en 15 min, si vous évitez ce geste fatal

Sur les barbecues des passionnés de grillades, une simple boîte de camembert se transforme en trempette brûlante en 15 minutes. Quel est le geste précis qui évite la fuite du fromage et fait l’unanimité à l’apéro ?

Pourquoi les amateurs de BBQ gardent toujours une boîte de camembert près du grill ? La réponse fond en 15 minutes

Bois qui crépite, odeur de braise, pain grillé qui croustille… À côté des brochettes, une petite boîte ronde en bois chauffe doucement. De l’extérieur, rien de spectaculaire, pourtant l’intérieur se transforme ; en quelques minutes, le cœur du fromage devient une crème chaude et parfumée.

Ce rituel a un nom chez les amateurs de grillades : le camembert barbecue dans sa boîte. On la garde toujours prête près du grill, parce qu’elle peut sauver un apéro ou un repas entier en un quart d’heure. Reste à comprendre comment cette boîte devient l’arme secrète de l’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Camembert de 250 g dans sa boîte en bois agrafée

✅ 1 petite gousse d’ail, 1 branche de romarin, huile d’olive, poivre noir

✅ Baguette ou pain de campagne, 300 g de crudités croquantes

✅ Pommes de terre grenaille, miel, noix, lardons, oignon rouge, piment (facultatif)

La vraie raison de cette mystérieuse boîte de camembert posée près du barbecue

Quand on glisse le camembert dans les braises en cuisson indirecte, sa boîte agit comme une mini cocotte et garde tout le fromage prisonnier. Résultat : un dip brûlant, à la texture onctueuse, que chacun peut venir picorer avec du pain, des crudités ou des pommes de terre.

Pas à pas : la méthode des pros pour un camembert dans sa boîte, sans fuite sur les braises

La clé tient en trois règles simples : un fromage sorti du réfrigérateur au moins 30 minutes avant, une boîte en bois agrafée posée sur une petite soucoupe de papier aluminium, et surtout une cuisson indirecte, couvercle du barbecue fermé. À cette température douce (environ 180–200 °C), le cœur fond en 12 à 15 minutes sans que la croûte brûle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le camembert, retirer étiquette et papier, le remettre nu dans sa boîte. Technique : Quadriller la croûte, glisser ail et romarin, ajouter huile d’olive et poivre, reposer le couvercle. Cuisson : Poser la boîte sur la zone sans flamme, couvercle du barbecue fermé, 12 à 15 minutes. Finition : Ouvrir la boîte à table, ajouter éventuellement miel, noix ou lardons, servir aussitôt avec les accompagnements.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 18 min 🔍 Le secret de l’expert Camembert tempéré + boîte fermée + cuisson douce : cette combinaison chauffe le fromage au cœur sans choc brutal. Les graisses restent liées, le centre se liquéfie, la croûte, elle, reste souple et parfumée. ✨ Le twist gourmand : Verser une cuillère de miel sur le camembert brûlant, parsemer de noix concassées et de romarin, puis servir avec des pommes de terre grenaille pour une vraie “raclette d’été”. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poser la boîte juste au-dessus des braises ou d’une flamme vive : le bois brûle, le fond se perce et tout le camembert se répand dans le barbecue en prenant un goût amer.

Twists gourmands : miel, noix, chorizo ou version 100 % végé

Pour varier, on peut ajouter confiture de figue, piment ou oignons rouges, ou s’inspirer du camembert au chorizo en papillote, servi avec légumes grillés et salades.

Sources Top Santé

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