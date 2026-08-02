J’ai remplacé le concombre du tzatziki par ce légume du jardin : mes invités ont supplié pour la recette

À force de voir mon tzatziki se remplir d’eau, j’ai osé remplacer le concombre par la courgette du jardin. Résultat, une sauce plus épaisse qui a mis tout le monde d’accord à l’apéro.

On a remplacé le concombre du tzatziki par la courgette : cette version onctueuse a bluffé tous les invités

Sur la table, le bol blanc trône au milieu des crudités, rempli d’une crème épaisse piquetée de vert. Dès la première cuillerée, fraîcheur citronnée, menthe et texture qui accroche au pain sans couler au fond du plat.

À la maison, on a remplacé le concombre du tzatziki par la courgette crue du jardin. Parfum méditerranéen inchangé, mais une tenue plus nette, presque façon restaurant. Les invités ont tout fini avant de réclamer la recette de ce tzatziki courgette bien épais.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de courgette crue râpée

✅ 400 g de yaourt grec bien épais

✅ 1 citron jaune (zeste et jus)

✅ 10 g de menthe fraîche, sel, poivre noir

Pourquoi la courgette fait un meilleur tzatziki que le concombre

Le concombre apporte de la fraîcheur, mais il relâche beaucoup d’eau ; le fond du bol se liquéfie et la sauce perd en tenue. À l’inverse, la courgette crue, râpée finement puis essorée dans un torchon, reste discrète en goût et offre une base stable qui met en valeur le yaourt grec, le citron et les herbes.

Pas à pas : le tzatziki à la courgette qui ne rend jamais d’eau

Pour un tzatziki à la courgette onctueux, tout se joue en trois gestes : faire dégorger la courgette, la presser fort, puis monter une base de yaourt serrée avant un repos au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper finement la courgette, la mélanger avec 1 c. à café de sel dans une passoire et laisser dégorger 10 à 15 minutes. Technique : Mettre la courgette dans un torchon propre, refermer et presser très fort au-dessus de l’évier jusqu’à obtenir une pulpe presque sèche. Cuisson : Dans un saladier, fouetter le yaourt grec avec l’huile d’olive, l’ail finement râpé, le zeste de citron et 1 à 2 c. à s. de jus. Finition : Incorporer la courgette essorée, poivrer, ajuster sel et citron, ajouter éventuellement la feta et une pincée de paprika, puis couvrir et laisser reposer au frais 30 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait sortir l’eau de la courgette, puis le pressage l’évacue. Avec un yaourt grec déjà épais, cette pulpe très sèche donne une sauce dense, nappante, qui reste stable plusieurs heures au frais. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 50 g de feta émiettée et une pincée de paprika fumé pour un goût plus salé, rond et légèrement grillé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas sauter l’essorage ni prendre un yaourt fluide : la sauce se chargera d’eau et redeviendra liquide au fond du bol.

Comment servir ce tzatziki sans concombre (et l’adapter à ses invités)

Ce tzatziki sans concombre se sert bien froid, avec un filet d’huile d’olive et quelques feuilles de menthe ou d’aneth. Il accompagne crudités, pains pita tièdes, pommes de terre rôties, brochettes de poulet, poisson grillé ou halloumi.

On peut varier : feta émiettée pour plus de gourmandise, pointe de paprika fumé ou de piment pour réveiller, mélange d’herbes selon le jardin. Au frais, dans une boîte hermétique, la sauce garde sa belle tenue pendant 48 heures.

Sources Top Santé

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