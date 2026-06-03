Ce crumble aux myrtilles que tout le monde s'arrache : le secret pour le garder croustillant (et pour vous)

À chaque dessert, mon crumble myrtilles maison disparaît en quelques minutes sur la table familiale. Comment le préparer chez soi pour le garder doré et incroyablement croustillant ?

Le plat sort du four, la cuisine sent le beurre chaud et les myrtilles en train de bouillonner. Sous la croûte dorée, le jus violet affleure. À la première cuillère, ça croque, puis ça fond, acidulé, presque addictif.

Et là, toujours la même scène : le crumble myrtilles arrive, les cuillères s’affolent, le plat se vide. Si on veut une part pour soi, mieux vaut la cacher… à condition de garder le croustillant intact.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de myrtilles fraîches, 40 g de sucre, 1 citron, 10 g de fécule de maïs

✅ 120 g de beurre doux froid

✅ 120 g de farine, 90 g de sucre cassonade, 30 g de poudre d’amande, pincée de sel

✅ Yaourt nature bien frais ou glace vanille pour le service

Les ingrédients pour un crumble aux myrtilles qui disparaît en un rien de temps

Pour un crumble myrtilles que tout le monde s’arrache, on vise peu d’ingrédients mais bien choisis : myrtilles fraîches, sucre, citron et fécule de maïs pour transformer le jus en sirop épais. Côté croûte, beurre doux bien froid, farine, cassonade et poudre d’amande assurent caramélisation, parfum et une texture sableuse. On servira plus tard avec yaourt nature ou glace vanille. Le tout donne une recette crumble myrtilles maison très simple à retenir.

Préparer une base de myrtilles qui reste sirupeuse, pas détrempée

On préchauffe le four à 180 °C, chaleur tournante, puis on mélange directement dans le plat à gratin myrtilles fraîches, sucre, zeste et une cuillère de jus de citron, fécule de maïs et sel. Dans un saladier, beurre très froid, farine, cassonade, poudre d’amande et sel se transforment en sable irrégulier, travaillé du bout des doigts.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger myrtilles, sucre, citron, fécule et sel directement dans le plat. Technique : Sabler beurre froid, farine, cassonade, poudre d’amande et sel du bout des doigts. Cuisson : Répartir le sable sur les fruits sans tasser, puis cuire 25 minutes à 180 °C. Finition : Laisser reposer 10 minutes et servir tiède avec yaourt ou glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert Fécule de maïs pour épaissir le jus, beurre très froid pour créer des morceaux irréguliers, et plat laissé à l’air libre pour évacuer la vapeur. ✨ Le twist gourmand : Essayez noisette, pointe de cannelle et yaourt grec citronné bien froid. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couvrir le crumble chaud ou le passer au micro-ondes ruine la croûte.

Comment planquer une part (et la réchauffer sans perdre le croustillant)

On laisse toujours le plat refroidir à l’air libre, sans couvercle. La part “planquée” se coupe froide, pour garder un crumble myrtilles croustillant même le lendemain, et se garde au frais. Pour la servir, on la réchauffe seule 8 à 10 minutes à 160 °C, jamais au micro-ondes.