Ce crumble aux myrtilles que tout le monde s'arrache : le secret pour le garder croustillant (et pour vous)
À chaque dessert, mon crumble myrtilles maison disparaît en quelques minutes sur la table familiale. Comment le préparer chez soi pour le garder doré et incroyablement croustillant ?
Le plat sort du four, la cuisine sent le beurre chaud et les myrtilles en train de bouillonner. Sous la croûte dorée, le jus violet affleure. À la première cuillère, ça croque, puis ça fond, acidulé, presque addictif.
Et là, toujours la même scène : le crumble myrtilles arrive, les cuillères s’affolent, le plat se vide. Si on veut une part pour soi, mieux vaut la cacher… à condition de garder le croustillant intact.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de myrtilles fraîches, 40 g de sucre, 1 citron, 10 g de fécule de maïs
- ✅ 120 g de beurre doux froid
- ✅ 120 g de farine, 90 g de sucre cassonade, 30 g de poudre d’amande, pincée de sel
- ✅ Yaourt nature bien frais ou glace vanille pour le service
Les ingrédients pour un crumble aux myrtilles qui disparaît en un rien de temps
Pour un crumble myrtilles que tout le monde s’arrache, on vise peu d’ingrédients mais bien choisis : myrtilles fraîches, sucre, citron et fécule de maïs pour transformer le jus en sirop épais. Côté croûte, beurre doux bien froid, farine, cassonade et poudre d’amande assurent caramélisation, parfum et une texture sableuse. On servira plus tard avec yaourt nature ou glace vanille. Le tout donne une recette crumble myrtilles maison très simple à retenir.
Préparer une base de myrtilles qui reste sirupeuse, pas détrempée
On préchauffe le four à 180 °C, chaleur tournante, puis on mélange directement dans le plat à gratin myrtilles fraîches, sucre, zeste et une cuillère de jus de citron, fécule de maïs et sel. Dans un saladier, beurre très froid, farine, cassonade, poudre d’amande et sel se transforment en sable irrégulier, travaillé du bout des doigts.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger myrtilles, sucre, citron, fécule et sel directement dans le plat.
- Technique : Sabler beurre froid, farine, cassonade, poudre d’amande et sel du bout des doigts.
- Cuisson : Répartir le sable sur les fruits sans tasser, puis cuire 25 minutes à 180 °C.
- Finition : Laisser reposer 10 minutes et servir tiède avec yaourt ou glace.
Comment planquer une part (et la réchauffer sans perdre le croustillant)
On laisse toujours le plat refroidir à l’air libre, sans couvercle. La part “planquée” se coupe froide, pour garder un crumble myrtilles croustillant même le lendemain, et se garde au frais. Pour la servir, on la réchauffe seule 8 à 10 minutes à 160 °C, jamais au micro-ondes.
En bref
- 🍽️ À la maison, ce crumble myrtilles croustillant s’impose comme le dessert express de 35 minutes, pensé pour régaler sans stress.
- 🔥 Étapes claires pour une base de myrtilles sirupeuse, une croûte sableuse au beurre froid et une cuisson maîtrisée qui met en valeur le contraste chaud-froid.
- 🤫 Astuces surprenantes pour garder le crumble myrtilles croustillant, même pour la part cachée au frigo, grâce à un mode de refroidissement et de réchauffage précis.
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