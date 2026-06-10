Ce dessert 3 ingrédients, en 10 minutes, plus gourmand qu'une crème brûlée, sans œufs ni chalumeau : à tester ce soir

Envie d’un dessert express fraises yaourt cassonade au gril, façon crème brûlée, sans œufs ni chalumeau ? Ce bol tout simple cache une croûte caramélisée inattendue.

Caramel chaud qui claque sous la cuillère, parfum de fraise tiédie, nuage de lait frais : on croirait une crème brûlée sortie du four. Et pourtant, le dessert naît d’un bol très simple, servi encore fumant à table.

On parle d’un dessert express fraises yaourt cassonade au gril, prêt en quelques minutes, sans œufs ni bain-marie. La clé ? Transformer trois ingrédients en faux crème brûlée, grâce à une croûte caramélisée que l’on obtient sans chalumeau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 yaourts nature de 125 g (classique ou grec), soit environ 500 g

✅ 400 g de fraises fraîches bien parfumées, coupées en beaux quartiers

✅ 60 à 80 g de cassonade brune ou vergeoise, pour la croûte caramélisée

✅ En option : extrait de vanille, pincée de fleur de sel, quelques feuilles de basilic

Dessert 3 ingrédients façon crème brûlée en 3 minutes

Pensez à tout ce qu’on gagne par rapport à une crème brûlée classique : pas d’œufs, pas de bain-marie, pas de repos au frais. Avec ce dessert 3 ingrédients façon crème brûlée, un simple yaourt fraises sous le gril devient plus gourmand qu’un dessert de restaurant.

L’acidité douce des fraises réveille la rondeur du yaourt, tandis que la cassonade brune apporte ces notes de caramel ambré qu’on attend d’une crème brûlée. Au final, on obtient un dessus craquant et un cœur ultra frais.

Croûte caramélisée au gril sans chalumeau : mode d’emploi

La réussite tient à la gestion du gril et des textures. On prépare des tranches de fraises épaisses, on garde le yaourt froid, puis on le recouvre d’une couche fine et régulière de sucre pour une croûte caramélisée sans chalumeau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et sécher rapidement les fraises, puis les couper en tranches épaisses ; les répartir au fond de quatre ramequins allant au four. Technique : Verser le yaourt sur les fraises sans lisser complètement ; ajouter éventuellement vanille, puis saupoudrer une fine couche de cassonade sur toute la surface. Cuisson : Sortir les ramequins du réfrigérateur cinq minutes avant ; préchauffer le gril du four à pleine puissance et placer les ramequins tout en haut, près de la résistance. Finition : Laisser caraméliser trois à quatre minutes en surveillant ; sortir dès que le sucre est brun doré, laisser reposer une minute et servir aussitôt pour garder le contraste chaud-froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min 🔍 Le secret de l’expert Sous le gril, la cassonade atteint vite 160–180 °C ; elle fond, dore puis se fige en couche craquante, tandis que le yaourt en dessous reste bien frais. ✨ Le twist gourmand : Avant le gril, ajouter une pointe de fleur de sel sur la cassonade ; à la sortie, finir avec basilic ou zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas lisser totalement le yaourt ni laisser le plat trop longtemps sous le gril ; croûte brûlée et yaourt qui rend de l’eau seraient au rendez-vous.

Variantes gourmandes autour des fraises

On peut varier avec yaourt grec, fruits rouges mélangés ou zeste de citron.