Ce dessert chaud-froid aux pêches et yaourt glacé va faire un carnage cet été si vous évitez cette erreur

Pêches rôties au miel, nuage de yaourt glacé et contraste brûlant-glacé : ce dessert chaud froid cache une astuce de timing. Prêt à transformer quatre pêches en dessert d’été spectaculaire ?

Chaud-froid irrésistible : pêches rôties au miel et yaourt glacé, le dessert d’été qui fait fondre tout le monde

Fin de journée d’été, lumière qui baisse, fenêtre ouverte sur le jardin : dans le four, les pêches rôtissent doucement. Le miel chauffe, devient ambré, le romarin embaume et un parfum de fruit caramélisé envahit la cuisine. Sur le plan de travail, un saladier de yaourt bien froid attend son heure.

Dans l’assiette, tout se joue dans le contraste : fruit brûlant, chair fondante, nuage de yaourt glacé qui claque de fraîcheur. On veut ce dessert chaud froid impeccable, sans pêches en compote ni bloc glacé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pêches jaunes ou blanches, mûres mais fermes

✅ 80 g de miel liquide, 30 g de beurre, 2 petites branches de romarin, sel

✅ 400 g de yaourt nature entier, 25 g de sucre, 1 c. à café de vanille

✅ 1 citron bio (zeste et jus), 20–30 g d’amandes effilées toastées (facultatif)

Le secret d’un vrai chaud-froid : pêches ultra parfumées, yaourt ultra crémeux

Tout commence par les produits. On choisit des pêches parfumées, encore un peu fermes, qui gardent de beaux quartiers après cuisson. Un miel doux accompagne le fruit sans le masquer ; le romarin, en petites touches, apporte une note résineuse. Côté froid, un yaourt nature entier, type grec ou brassé, reste crémeux après congélation. L’acidité du citron réveille l’ensemble.

La méthode express pour des pêches rôties au miel et yaourt glacé sans fausse note

La clé de ces pêches rôties au miel et yaourt glacé, c’est l’organisation. On commence par le yaourt, mis au congélateur puis remué toutes les 15 minutes. Pendant ce temps, les pêches rôtissent à 200 °C avec miel, beurre et romarin ; un arrosage à mi-cuisson concentre le jus. Au service, ce dessert été facile réunit fruit brûlant et yaourt glacé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger yaourt, sucre, vanille, zeste et jus de citron. Technique : Mettre au congélateur 45–60 min en remuant toutes les 15 min. Cuisson : Rôtir les quartiers de pêches 15–20 min à 200 °C avec miel, beurre et romarin. Finition : Servir les pêches brûlantes, nappées de jus, avec une quenelle de yaourt glacé et les amandes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert À 200 °C, le jus des pêches se concentre en sirop autour du yaourt, tandis que miel, gras du lait et citron assurent texture souple et saveurs boostées. ✨ Le twist gourmand : Tiédir le miel avec le romarin, puis parfumer le yaourt d’une pointe de fleur d’oranger. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Yaourt non remué, pêches trop mûres ou dressage à l’avance : texture, contraste et jus s’effondrent.

Dressage minute et variantes pour rejouer ce dessert tout l’été

Pour garder le contraste jusqu’à la table, on passe les assiettes au réfrigérateur pour aider le yaourt à tenir. On dispose les quartiers de pêches brûlants, nappés de jus miellé, puis on ajoute aussitôt une quenelle de yaourt glacé et des amandes toastées. En variante, on peut rôtir des abricots et remplacer le romarin par du thym citron.