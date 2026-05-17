Ce gâteau à la vanille « nuage » est d'une douceur folle : si vous faites encore cette erreur au four, vous le ratez

Envie d’un gâteau à la vanille ultra moelleux qui reste léger même au frais ? Cette méthode pas à pas mêle génoise ruban et chantilly nuage pour un résultat bluffant.

« Il fond en bouche comme un nuage » : gâteau à la vanille ultra moelleux

À la découpe, la lame traverse sans résistance, révélant une mie pâle et vivante. Un parfum de vanille douce monte aussitôt, comme devant une vitrine de pâtisserie. En bouche, tout se dissout, frais, fondant, presque mousseux.

On l’appelle ici gâteau nuage vanille ; rien à voir avec un banal biscuit sec. Base légère, crème fouettée à la vanille : ce gâteau vanille chantilly reste moelleux même au frais. Le secret tient en trois gestes précis…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Génoise vanillée : 4 œufs, 120 g sucre, 120 g farine, 30 g beurre, sel, vanille

✅ Chantilly nuage : 40 cl crème entière, 250 g mascarpone, 40 g sucre glace, vanille

✅ Imbibage léger : 2 à 3 c. à soupe de lait ou 10 cl sirop (eau + sucre)

✅ Finition : 250 g fraises ou framboises, sucre glace, copeaux chocolat blanc ou amandes effilées

Le gâteau vanille qui fond en bouche : pourquoi il reste ultra moelleux

Dans ce gâteau à la vanille ultra moelleux, tout repose sur une génoise aérienne montée au ruban plutôt que sur la levure. Les œufs fouettés longuement emprisonnent l’air ; au four, ces bulles se figent en mie fine, souple. Au-dessus, une chantilly mascarpone peu sucrée apporte le côté nuage. Au repos, les couches se soudent et le gâteau fond en bouche.

Étape 1 – Génoise vanille au ruban : la méthode inratable

On préchauffe le four à 170 °C et on chemise le moule. Œufs, sucre, vanille et sel se fouettent 8 à 10 minutes, jusqu’au ruban très pâle et volumineux. La farine tamisée s’ajoute en plusieurs fois à la maryse. Enfin, le beurre tiède, détendu avec un peu de pâte, revient sans casser la mousse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser le moule, tamiser farine, préparer beurre fondu et vanille. Technique : Monter œufs, sucre, vanille au ruban, incorporer farine délicatement à la maryse. Cuisson : Verser la pâte, cuire 25 à 30 minutes à 170 °C, refroidir sur grille. Finition : Couper la génoise froide, imbiber légèrement, garnir de chantilly et fruits, lisser.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~3 h 🔍 Le secret de l’expert Ce gâteau nuage repose sur un appareil monté au ruban qui incorpore beaucoup d’air, puis sur une cuisson douce qui le fige. La chantilly mascarpone, émulsion stable, retient l’humidité ; au repos, la génoise s’assouplit sans se déliter, d’où cette sensation de nuage. ✨ Le twist gourmand : On infuse la gousse dans la crème une nuit, avec micro-pincée de sel et fin zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais ouvrir le four ni prolonger la cuisson ; la génoise retombe, se dessèche et l’effet nuage disparaît.

Variantes ultra gourmandes qui gardent l’effet nuage

Après deux heures de repos, on peut varier sans alourdir ce gâteau qui fond en bouche. Fruits rouges bien égouttés, quelques copeaux de chocolat blanc, ou version 100 % vanille simplement poudrée de sucre glace et servie bien froide.