Ce gâteau aux fraises en 3 textures, prêt en quelques minutes sans four, va ringardiser vos desserts habituels
En 15 minutes de préparation, ce gâteau aux fraises en plusieurs textures donne un vrai effet pâtisserie de chef, sans four ni matériel compliqué. Sablé friable, compote épaisse et fruits crus s’empilent en couches nettes pour un contraste qui surprend à la première cuillère.
L’odeur chaude de fraise compotée, la fraîcheur du fruit cru, le croquant beurré d’un sablé… En bouche, on a l’impression d’un entremets de pâtissier, alors qu’on n’a sorti qu’une casserole et quelques verrines. Les couches se dessinent nettes, les couleurs claquent, et la cuillère s’enfonce sans résistance.
Ce gâteau aux fraises en plusieurs textures repose sur un simple sablé reconstitué, une compote express et des fruits traités de trois façons. Quelques minutes de travail effectif suffisent, sans four, pour un résultat qui fait vraiment « dessert de chef ». Reste à voir comment orchestrer ces couches pour obtenir l’effet bluffant.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 120 g de biscuits sablés type palets bretons
- ✅ 50 g de beurre doux fondu
- ✅ 550 g de fraises fraîches + 40 g de sucre en poudre
- ✅ 40 g de fraises séchées + 1 c. à soupe de jus de citron
Pourquoi ce gâteau aux fraises en plusieurs textures bluffe en un rien de temps
On joue ici sur trois états de la fraise : une compote épaisse, des éclats séchés légèrement croquants et des fruits frais juteux. Posés sur un sablé reconstitué, ils créent un contraste de textures qui fait immédiatement penser à un entremets travaillé.
Étape 1 : une base sablée qui reste croquante
Le secret tient au ratio biscuits / beurre : environ 120 g de palets bretons pour 50 g de beurre fondu. On mélange juste assez pour enrober les miettes, puis on tasse légèrement au fond des verrines ; la texture doit rester friable, jamais compacte.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émietter les biscuits, ajouter le beurre fondu et répartir ce sablé reconstitué dans les verrines ou un cercle.
- Technique : Cuire 250 g de fraises avec le sucre et le citron 8 à 10 minutes, jusqu’à obtention d’une compote épaisse, puis laisser refroidir.
- Cuisson : Couper le reste des fraises en morceaux réguliers, hacher grossièrement les fraises séchées juste avant le montage.
- Finition : Superposer sablé, compote froide, éclats de fraises séchées puis fraises fraîches, tasser légèrement et réserver 15 à 30 minutes au frais.
Variantes & twists gourmands autour des 3 textures de fraises
On peut changer de biscuits (sablés maison, spéculoos, restes de pâte sucrée) ou ajouter quelques éclats de noix ou de sarrasin torréfié. Le montage tient bien 3 à 4 heures au frais, mais on le prépare de préférence le jour même pour garder le sablé croquant.
En bref
- 🍓 Pour 4 à 6 personnes, ce gâteau aux fraises en plusieurs textures promet un dessert sans four avec biscuits sablés, compote et fruits frais.
- 🥄 La recette s’articule autour d’une base sablée reconstituée, d’une compote de fraises épaisse et d’une superposition de morceaux frais et séchés.
- ✨ Astuces de texture, temps de repos et petit twist mascarpone transforment ce dessert minute en entremets bluffant, à condition d’éviter un geste précis.
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